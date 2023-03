Conoce los perfumes frescos de mujer más exquisitos

Se acerca la temporada de calor y los perfumes dulces no son la mejor opción para la piel, por eso queremos que conozcas estos exquisitos perfumes para mujeres que desean proyectar seguridad, frescura y naturalidad.

Recuerda que la naturaleza sabiamente nos regaló miles de especies de plantas y flores con sus característicos e irrepetibles aromas, por lo que seguramente podrás encontrar aquí alguna fragancia que cumpla con tus expectativas.

Estos son los perfumes frescos para mujer más exquisitos

De notas florales, cítricas y herbales estos perfumes nos recuerdan contextos limpios y pulcros que te ayudarán a proyectar una mejor imagen durante la temporada de calor.

CK one de Calvin Klein

El plus de este increíble perfume fresco es que es unisex. Pertenece a la familia olfativa cítrica aromática porque contiene toques de limón, piña, mandarina y cedro.

Ideal para un caluroso día de verano. Fue creado en 1994 por Alberto Morillas y Harry Fremont.

Perfume unisex, un clásico. Calvin Klein

Cool water de Davidoff

Perfume fresco que pertenece a la familia floral acuática para mujeres sofisticadas que desean oler a limpio siempre. El creativo detrás de esta joya aromática es Pierre Bourdon.

Contiene flor de loto, lirios, jazmín y zarzamora, por ello es ideal para usarse de día.

Perfume floral acuático ideal para días calurosos Pinterest

Bitter Mandarin Jo Malone London

Fragancia unisex que pertenece a la familia olfativa cítrica, la nariza detrás de esta obra de arte es Michel Almaira, salió a la venta en 2022. Contiene mandarina, naranja e iris, por eso es ideal para usarse un día caluroso de verano.

Un clásico para oler rico en toda ocasión Pinterest

A Drop d’Issey Issey Miyake

Este perfume es ideal para usarse durante el día por su composición de leche de almendras, lila, jazmín y cedro. Salió a la venta en 2021 por autoría de Ane Ayo.

En español el nombre de esta fragancia se traduce como gota, ¿a caso hay algo más fresco que el agua?

A Drop d’Issey Issey Miyake se traduce al español como “gota” Pinterest

Narciso Rodriguez For Her Narciso Rodriguez

Fue creada en 2003 Christine Nagel y Francis Kurkdjian, contiene flor de naranjo, olivo y ámbar. Ideal para usarse de día o de noche.

Es una verdadera obra de arte atemporal y ganó dos premios: FiFi Award Fragrance Of The Year Women`s Nouveau Niche 2004 y FiFi Award Fragrance Of The Year Women`s Nouveau Niche 2007.

Se trata de una fragancia muy atrevida, para mujeres sensuales.

Narciso Rodríguez ganó dos veces el premio a mejor perfume del año Pinterest

My Way de Giorgio Armani

Salió a la venta en 2020 y sus creadores son Carlos Benaim y Bruno Jovanovic. Este increíble perfume tiene componentes de todas partes del mundo como jazmín de la India, vainilla de Madagascar y cedro de Virginia.

Si tienes espíritu aventurero My Way de Giorgio Armani es para ti.

Ideal para usarse de día en primavera.

My Way es ideal para usarse de día Pinterest

DKNY Be Delicious Donna Karan

Maurice Roucel lanzó este clásico en 2004, por sus toques de pepino, manzana verde y notas amaderadas pertenece a la familia olfativa floral frutal para mujeres.

Ideal para usarse de día en primavera o verano.