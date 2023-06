Así huele Love in white, el exclusivo perfume predilecto de Michel Obama

En la historia reciente del mundo existe una mujer poderosa, elegante y humana, ella es Michelle Obama, la ex primera dama de Estados Unidos quien habitó la Casa Blanca durante ocho años (2009 a 2017). Este tiempo estuvo marcado por su implacable presencia mediática y por su incansable trabajo para hacer de Estados Unidos y del mundo en general, un lugar mejor.

De Michelle Obama podemos recordar muchas cosas durante esos ocho años al frente de la nación más poderosa del mundo, por ejemplo, su incesante lucha contra la obesidad infantil y su constante preocupación por la salud de los ciudadanos estadounidenses.

Por la cobertura mediática que esto representa, probablemente podemos decir que conocemos casi a la perfección la intimidad de la familia Obama, pero hoy te queremos contar algo de lo que poco se ha hablado y que nos pinta mejor la personalidad de Michelle Obama, se trata de su perfume favorito: Love in white de Creed.

Así huele Love in white de Creed, el perfume de Michelle Obama

La entrada de Love in white es sumamente cítrica ya que el elemento principal de salida es la cáscara de naranja, a diferencia de otros perfumes, en esta oda a la elegancia las notas cítricas se mantienen constantes durante el desarrollo de la fragancia.

Debajo de esos destellos de naranj, en una segunda etapa encontrarás magnolia, arroz, narciso, jazmín italiano, iris y rosa de bulgaria, por lo que este perfume sumamente floral también resultará atalcado y seco, nada escandaloso pues aunque contiene elementos muy llamativos, su magia se encuentra en la sutileza.

Por último podrás apreciar ámbar, sándalo y vainilla, lo cual refuerza el toque femenino y ligeramente oriental, esta increíble combinación adecuada para llevar de día en primavera es la favorita de Michelle Obama gracias a la honestidad de sus elementos que se manifiestan claramente a lo largo de 7 horas que dura eficazmente sobre la piel.

La elegancia es una característica predominante en Michelle Obama Getty images

Love in White fue creada por Olivier Creed y Erwin Creed en 2005 y desde entonces es el perfume predilecto de la ex primera dama quien se distingue por ser una mujer que rompe esquema, que se supera siempre a sí misma y a todas las dificultades que la vida le presente, además de una mujer ejemplar y una profesionista sinigual.

Inteligente, amorosa, resiliente, así es Michelle Obama y por ello Love in White es su aroma carcaterístico, se trata de un perfume vivo y polarizante, cada que lo rocíes sobre tu piel encontrarás una nueva sorpresa.

Por sus componentes, Love in White no es un perfume que debes adquirir a ciegas, te sugerimos olerlo y disfrutarlo primero mediante un tester, como su nombre lo indica, en esta fragancia no hay puntos medios: es blanco o es negro, pero nunca gris.