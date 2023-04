Así es el proceso para elegir a los ganadores del Óscar del Perfume

La Academia del Perfume está próxima a anunciar cuáles son las mejores fragancias del año por lo que queremos contarte cuál es el proceso mediante el cuál se eligen las galardonadas fragancias.

En 2023 la Academia del Perfume llevará a cabo la décimo sexta entrega del galardón a las mejores fragancias del año y queremos contarte cuál es el proceso del concurso y cómo se elige a los perfumes ganadores.

Así se elige a los ganadores del Óscar del Perfume

La ceremonia se lleva a cabo en el Auditorio Nacional de Madrid, entre cientos de perfumistas expertos y aficionados que deleitan sus narices con las fragancias de todos y todas las invitadas.

El ambiente cosmpolita se refuerza con exquisitas notas musicales que alimentan la experiencia olfativa aunque hay más de 400 invitados en la sala, los invitados de honor son la gala, la música y por supuesto, el perfume.

Lo que ocurre esa noche de abril cada año es el resultado de un proceso un poco más complejo que inicia con las postulaciones de cinetos de perfumes. Para la última edición se recibieron 160 propuestas a inicios de año, en general este paso ocurre en enero y febrero de cada año.

Una vez que fueron recibidas las postulaciones, La Academia del Perfume, atráves de su patronato clasifica y verifica que sean ideas originales y que cumplan con los lineamientos, por lo que en marzo se abren las votaciones a través del portal de la Academia.

Los usuarios amateur y aficionados pueden participar registrándose en el portal y mientras eso sucede, las narices más expertas del mundo perfumista continuan evaluando todas las candidaturas.

Se evalúa originalidad, proyección, presentación, notas de entrada, corazón, notas de salida y hasta la publicidad de la obra de arte.

En el jurado de expertos existen todo tipo de perfiles involucrados en la industria perfumista, desde diseñadores de moda, directoras de grandes y prestigiosas marcas y hasta periodistas especializadas en la materia.

Sin embargo, la palabra y el veredicto final compete a un jurado específico: el Jurado de Arte y Cultura que se renueva cada año, pero siempre está compuesto por quince de las personalidades más expertas y sobresalientes de España.

Aunque los resultados son develados hasta la noche de la premiación que generalmente se celebra en octubre de cada año en el Auditorio Nacional de Madrid hay personalidades del jurado de Arte y Cultura que han repetido su actuación en el proceso durante más de dos años, por ejemplo:

Jurado de Arte y Cultura edición XV del Óscar del Perfume Academia del Perfume

Paco León (cine, director, actor y guionista que estrenará este año su largometraje Rainbow), Antonio Najarro (danza, en pleno estreno de su magistral espectáculo Querencia), Topacio Fresh (galerista y comisaria de la exposición “We are the flowers in your dustbin” del fotógrafo Gorka Postigo), Lorenzo Caprile (costura y TV “Maestros de la Costura”), Ramón Freixa (gastronomía, chef 2 estrellas Michelin y Académico de Mérito del Perfume Sillón Oud), Xandra Falcó (vino y lujo, bodeguera y presidenta del Círculo Fortuny), Jesús Mª Montes- Fernández (periodismo de moda, director de Flash Moda TVE) y Val Díez (cultura del perfume y la cosmética y presidenta del jurado).

La estatuilla del Óscar del Perfume

La estatuilla que se otorga como premio al Óscar del Perfume se trata de una flor en 3D inspirada en los altibajos olfativos propios de un perfume.

La flor que engalana la ceremonia como premio parte de una idea o nota olfativa lineal, avanza en un camino en el que se va entrelazando en acordes más complejos hasta llegar a nuestra nariz, al menos así lo compartió el diseñador Daniel Silvo quien estuvo a cargo del modelo de la estatuilla.