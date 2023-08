Imagina el siguiente escenario, decides cambiar tu perfume porque el que has usado durante mucho tiempo y que ya es característico de tu imagen a lo mejor ya no te gusta tanto y quieres experimentar con un nuevo aroma, te diriges a comprarlo y más o menos tienes en mente cuales son tus gustos, pero al elegir ese nuevo aroma que te va a acompañar en tu día a día te percatas de que no es lo que esperabas y peor aún, aunque es un perfume original, no tiene duración en tu piel.

Seguramente no tienes que imaginarte ese escenario porque ya lo has sufrido, ¿te has preguntado por qué ese nuevo perfume tiene tan poca fijación en tu piel?

Hoy te contamos lo que tienes que saber sobre tu piel para poder tomar una decisión que te deje satisfecha con tu próximo perfume.

¿Por qué mi perfume no fue lo que esperaba si me encanta su aroma?

Bien, pues debes saber que hay varios factores que influyen más de lo que piensas al momento de aplicarte un perfume, uno de ellos es el pH de tu piel y existen tres categorías para clasificarlo: ácido, neutro y alcalino.

Escala de pH Concepto

El pH de la piel es diferente en cada una de nosotras, es el equivalente a tus huellas digitales e influye directamente en la proyección de tu perfume una vez que ya te lo aplicaste.

Empecemos por explicar que pH significa potencial de hidrógeno. Si tu piel se encuentra en la escala del 0 al 5 quiere decir que es ácida, si se encuentra en el 7 es neutra y si está entre el 8 y el 14 corresponde a la categoría alcalina.

A mayor concentración de hidrógeno, mayor alcalinidad y viceversa, a menor cantidad de hidrógeno en tu piel, mayor acidez.

5 tips para elegir el perfume que va mejor con tu pH

Una vez que ya tenemos claro este factor determinante en la duración de tu perfume, te sugerimos los siguientes pasos para darle mayor fijación y proyección a su estela.