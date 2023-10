TOUS Manifesto, una colección para unir personas y joyería

¿Hay manera de crear vínculos entre las personas y la joyería? Esta es la propuesta que trajo TOUS Manifesto, donde no solo pretenden conectar joyas entre sí (literalmente), sino también crear un vínculo entre las personas que las regalan. La manera de hacerlo es: a través de la T y la O de TOUS.

TOUS Manifesto, un símbolo de conexión y autoexpresión

Cuando la casa quiso perfeccionar los cierres de sus joyas, descubrió una oportunidad estética para no solo hacer un cierre clásico, sino que lo convirtieron en un monograma protagonista de la nueva colección y nueva campaña.

La firma joyera ha desarrollado una serie de piezas para la colección que constan de un cierre que se une con la T y la O, y puedes mezclar con otras piezas para hacerlas más largas o más cortas. Tan discretas o llamativas como tú quieras —y no solamente está rebajado a joyería, sino que verás el monograma en bolsos midi y XL.

And this, this is how a jewelry clasp becomes a new icon #TOUSMANIFESTO at https://t.co/XxMOKSyjDs pic.twitter.com/drP1JeSzZy — TOUS Jewelry (@tousjewelry) September 27, 2023

Cuando pensaron en conectar joyas entre sí, ¿cómo se llegó a la idea del cierre clásico de joyería?

Anna Sió [Directora de Marketing y Comunicación]: Y entonces dijimos, a ver, esto tiene un potencial de monograma brutal. Queríamos convertirlo en un nuevo icono, le veíamos ya un potencial: intuición, las características, los valores que incluye de la marca, que es la T y la O de nuestro logo. Pensamos que esto se tiene que convertir en un manifiesto de la marca, en un nuevo icono.

¿Por qué el nombre Manifesto?

AS: Le habíamos puesto manifesto —manifest—. Y dijimos, tenemos que añadir la O, porque así acaba la palabra, la T y la O. Además, como hay también una intención emocional de estas conexiones, y la T y la O al final es to en inglés: to you, to me, to us, to new beginnings, to new intentions. Era una manera de manifestarnos como marca en esta nueva evolución de la casa joyera.

Tous

¿Cuáles son los aprendizajes de crear un nuevo lanzamiento en una firma cuyo símbolo —que es el osito— ha perdurado por tantos años?

Israel Roca [Director de Diseño]: Bueno, por una parte está el respeto. El respeto a quienes somos nosotros y a nuestro público, nuestro consumidor, a la persona que disfruta y que siente todo muy suyo. Claro, eso por una parte, pero el oso sigue con nosotros y seguirá con nosotros siempre. La T y la O es un código nuevo de marca que, actúa como abre una ventana más de esta casa y de la que entra mucha luz.

Y es una forma también de comunicarse diferente. Creemos que al final se trata de enriquecer cada vez más la marca, es la exigencia de seguir explorando códigos nuevos, sorprendiendo a la gente y hablando de nosotros desde nuevos prismas, nuevos ángulos. Al final es todo super coherente y todo convive de forma muy orgánica dentro de la casa joyera.

Además de la conexión entre personas, ¿qué otro mensaje quiere mandar TOUS Manifesto al público?

Lina Lopera [Directora de Tous en México]: Yo diría que, aparte de esta conexión de tener una joya física que te conecte emocionalmente con un mensaje, es que una persona conecte con una intención tuya. Al final, cuando te compras una joya siempre quieres darle un valor; es sentimental porque es familiar o porque la ha diseñado un amigo, o un joyero que has descubierto en un país, o un charm que te has encontrado no sé dónde. Aquí hay una intención y es una conexión contigo mismo con los demás o con un propósito, y de una forma también tú de manifestarte.

Y que seas quien seas. Yo creo que encuentras tu manifesto, tu ejecución de un manifesto —ya sea que elijas los pendientes XXL o el collar de perlas—, puedes hacer un look para alguien que es muy minimalista y que le gusta la alta joyería, y te puedes encontrar altos manifestos hasta con diamantes. Entonces, que tú puedes encontrar tu manera de manifestarte y de conectarte con la marca o con quien tú crees a través de esta colección.

Parte de la esencia de TOUS y su ADN es la auto expresión. Entonces es manifestar esto a través de las joyas y los complementos, porque es una colección que está presente en todas las categorías, en las gafas, en los bolsos, en todo. Es una colección que te permite auto expresarte como seas.

Tous

¿Hay piezas insignias de la colección TOUS Manifesto?

IR: Partimos de las básicas, porque nuestro mayor objetivo era conseguir básicos atemporales como un puntito de contemporaneidad. Esta exigencia de seguir trabajando en algo que funcione durante mucho, mucho tiempo —que me funciona a mí, que te funcione a ti—, yo diría que es la base donde se establece esta colección, hacia arriba. Tenemos cadenas tanto en plata como en baño de oro, y todo se va construyendo hacia arriba.

A raíz de este lanzamiento con un nuevo monograma, ¿qué les gustaría seguir experimentando al futuro con la casa joyera?

IR: Pues por una parte seguir construyendo y elaborando nuevos códigos de marca, porque están aquí para quedarse y para poder seguir enriqueciéndose, digamos. Y sobre todo, para seguir sorprendiendo, que eso forma parte de nuestro ADN y de nuestro objetivo, seguir sorprendiendo e ilusionando.

Además, la compañía ha creado una experiencia TOUS Manifesto en el metaverso, en la que algunas de las joyas seleccionadas de la colección tomarán vida y que estará disponible a partir de octubre en la web de la marca, www.tous.com.