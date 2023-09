The Icon: la fabulosa campaña que reúne a mexicanas talentosas con las top models más grandes de la industria

Si hay una marca que siempre nos sorprende, sin lugar a dudas es Victoria’s Secret. Sólo los genios detrás de esta, podían volver a reunir a los rostros emblemáticos del mundo del modelaje.

Y es gracias a su nueva campaña The Icon, que la marca celebra la figura femenina, pero lo hace de la mano de las más grandes: Emily Ratajkowski, Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Adriana Lima y Candice Swanepoel.

Pero las sorpresas no paran ahí, en México y también como parte de la campaña, la marca sumó a Yalitza Aparicio, Katya Echezarreta, Mariana Zaragoza y Victoria Volkova.

La colección, que ya puedes encontrar en tiendas físicas y online , tiene como objetivo principal favorecer la forma natural del cuerpo, mientras brinda soporte y realza los looks, gracias a que las piezas no tienen costuras. La pieza estelar que no puede faltar es el Icon by Victoria’s Secret Push-Up Demi Bra, pues es único en su tipo al contar con tecnología de realce y moldeado que se adapta por completo a tu cuerpo.

El encargado de darle vida a la campaña The Icon, fue el aclamado fotógrafo Mikael Jansson, pues sólo alguien con su ojo y trayectoria podía capturar el poder de cada una de las poderosas mujeres que forman parte de ella.

“Estamos muy emocionados de lanzar la colección The Icon by Victoria’s Secret. La colección fue hecha para mejorar la forma natural de la mujer sin perder el soporte y el look sin costuras que amamos. Es una colección emocionante y elevada para agregar a su guardarropa, al mismo tiempo reforzamos que todos somos íconos”, comentó Janie Schaffer, directora de diseño de Victoria’s Secret.