Sombreros ideales para primavera 2025 que te harán lucir elegante y sofisticada durante la temporada de calor

Además de brindarte protección solar, un sombrero le aportará mucha personalidad a tu look durante la primavera 2025 y te hará lucir elegante y sofisticada mientras te mantienes fresca. Si aún no sabes qué sombreros son ideales durante esta temporada de calor, hoy en Harper’s Bazaar hemos preparado para ti una guía rápida de aquellos modelos que te harán lucir radiante, pero no olvides acompañarlos con gafas y bloqueador para mantenerte a salvo de los rayos UV.

5 sombreros femeninos ideales para primavera 2025