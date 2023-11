Una colección de zapatos, bolsas y accesorios perfecta para las últimas semanas del año

Para las entusiastas de la moda, las semanas previas al fin de año son la ocasión perfecta para agregar al guardarropa prendas que otorguen un brillo especial a su estilo, porque por reuniones, cenas, intercambios de regalos y demás compromisos, ¡la agenda no para!

Ahora no sólo los días son más fríos y las noches más largas, sino que el espíritu festivo ya se encuentra a tope, por eso la pregunta obligada para cada momento de celebración y agradecimiento por lo que el año ha dejado, ya no es únicamente: “¿qué me pongo? Ahora, de forma natural, agregamos: ¿qué me llevo para verme aún más espectacular?

En ésta, que es la temporada más esplendorosa del año, la colección MID SEASON Otoño-Invierno 2023, de la marca de diseño español con corazón mexicano, Prada, aporta justamente esa frescura y singularidad que se busca en un look para cada instante especial con los amigos, colegas y familia.

Un armario versátil

Desde lo vanguardista y atrevido hasta lo elegante y clásico, la colección MID SEASON de Prada, que incluye una amplia gama de zapatos, bolsas y accesorios, se adapta a todos los estilos y ocasiones, porque si por algo se destaca esta marca es, en definitiva, por su diversidad de estilos.

Las piezas de esta colección agregan “un toque de versatilidad y de declaración a tu armario”. Y sus botas, botines y zapatillas en textiles multicolor, piel, bordados de lentejuela, charol y hasta neopreno, o sus bolsos, clutch, bandoleras y maxi bolsos, no nos dejarán mentir, pues son el detalle que eleva cualquier outfit. Son ese statement piece que todas necesitamos en esta temporada.

Algo que nos tiene encantadas de esta colección –que fue lanzada a través del formato live shopping– es la cantidad limitada de artículos disponibles, lo que asegura que quienes elijan esta oferta disfruten de una experiencia de exclusividad.

Y si quieres hacerle una regalito a tu pareja, hermanos, amigos o papá, no dudes en buscarlo en esta colección, porque Prada MID SEASON tiene cinturones, zapatos, maletines y mochilas espectaculares.

Prada MID SEASON es sinónimo de sofisticación, por eso tienes que conocer esta colección ya. Enseguida te vas a enamorar de todas sus piezas, porque cada una de ellas cuenta historias de estilo y personalidad.

Portar un accesorio de esta firma, que se distingue por su artesanía y constante innovación en materiales, diseños y técnicas de producción, te conducirá a un cierre de año luciendo un estilo espectacular.