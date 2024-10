Met Gala 2025: fechas, temática y más detalles que ya se saben sobre este evento

La Met Gala es conocida como la noche más importante de la moda, y con el paso de los años se ha convertido en el evento social de la temporada. Cada primer lunes de mayo los asistentes se codean con los actores, modelos, cantantes, activistas e incluso políticos más famosos de todo el mundo, y aunque es difícil esperar hasta el siguiente año, al menos ya contamos con la temática. En 2024 vimos Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, que involucró a muchas piezas vintage que resurgieron para exhibirse en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York; ahora la temática de la Met Gala 2025 será Superfine: Tailoring Black Style. ¿Qué más se sabe al respecto?

¿Cuáles son las fechas de la Met Gala 2025?

Para el próximo año, veremos a esta gran gala de moda el lunes 5 de mayo del 2025, tomando lugar, como de costumbre, en el museo Metropolitano de NY.

¿Cuál es la temática de la Met Gala 2025?

El Costume Institute en Nueva York ha informado que en la primavera de 2025 presentarán una exposición que examinará cultural e históricamente la figura del dandi negro, desde su aparición en la Europa de la Ilustración en el siglo XVIII hasta sus encarnaciones actuales en ciudades de todo el mundo, dando paso así a la temática de la Met Gala que lleva por nombre Superfine: Tailoring Black Style (Superfine: La sastrería del estilo negro).

En el comunicado explican que es una curación inspirada en el libro de Monica L. Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009), y la exposición explorará la importancia del estilo sartorial en la formación de las identidades negras en la diáspora atlántica. Históricamente, el término dandi describía a alguien —a menudo un hombre— extremadamente dedicado al estilo, que lo abordaba como una disciplina. El dandismo fue impuesto inicialmente a los hombres negros en la Europa del siglo XVIII, cuando la trata de esclavos atlántica y la cultura emergente del consumismo crearon una tendencia de sirvientes vestidos a la moda, o dandificados. El dandismo ofreció a los negros la oportunidad de utilizar la vestimenta, los gestos, la ironía y el ingenio para transformar sus identidades impuestas e imaginar nuevas formas de encarnar posibilidades políticas y sociales.

Esta exhibición estará en el Met del 6 de mayo al 26 de octubre de 2025. Mientras tanto, esperaremos a que en un futuro próximo se anuncie el dress code de la Met Gala 2025.

¿Quiénes son los anfitriones de la Met Gala 2025?

Han anunciado que estarán A$AP Rocky, Pharrell Williams, Lewis Hamilton y Colman Domingo, junto a LeBron James como presidente de honor en la Met Gala 2025.