Tenis de uso diario que las mujeres de 50 y más están llevando para verse a la moda

La mujer moderna sabe que el gran estilo no tiene límite de edad, y los tenis se han convertido en el accesorio ideal para quienes buscan comodidad sin sacrificar la moda. Atrás quedaron los días en que los tenis eran solo para el gimnasio o para actividades casuales. Hoy en día, son básicos versátiles que pueden elevar cualquier atuendo, aportando comodidad y una elegancia discreta a cualquier look, y sabemos que los mejores tenis para mujer son aquellos que puedes combinar con todo (como han sido los Chuck Taylor All Stars, The Row o Gucci). Para mujeres de más de 50 años y más, la clave para lucir unos tenis chic es encontrar el equilibrio entre un diseño estilizado y soporte cómodo. Exploremos algunos estilos top que combinan lo mejor de las tendencias actuales con un toque de encanto clásico.

Los mejores tenis para mujeres de 50 años y más

Ya sea combinados con un blazer a la medida, jeans o un vestido fluido, los tenis adecuados pueden darle un giro a tu guardarropa. Imagina texturas de cuero, detalles metálicos sutiles o paletas monocromáticas que ofrecen un look lujoso sin sacrificar la comodidad. Desde slip-ons hasta high-tops llamativos, estos estilos chic te harán sentir segura y con un estilo fresco sin importar a dónde vayas.

Converse Chuck Taylor Cruise - Con un estilo vanguardista es como lucen los tenis Converse Chuck Taylor Cruise para mujeres que han sido inspirados en los 90 y brindan ese confort necesario para el diario, además de combinar con lo que deseas. marca

dolce vita tenis DOLEN - combina una moderna suela de plataforma con un tejido de punto deportivo con cordones, creando el look perfecto para ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa. Cómodas y actuales, estamos deseando salir a la calle con ellas. marca

Mango Deportivas canvas de piel - el retorno del cierre de velcro que tanto nos gusta para ser prácticas y rápidas en nuestro día a día. marca

Veja Tenis de lona con detalles de gamuza y cuero Volley - están inspirados en los estilos populares de los años 70. Confeccionados en lona, están adornados con gamuza suave y cuero, y presentan los icónicos logos en forma de ‘V’ al centro. Las lengüetas y los cuellos acolchados aseguran un ajuste cómodo. marca

Zara tenis de gamuza - Tenis tipo bamba en gamuza con acabado deshilachado y cierre mediante cordones que es perfecto para usar en el diario o la temporada Otoño-Invierno. marca

New Balance Tenis de cuero con detalles de gamuza RC42 - Los RC42 de New Balance, con un diseño discreto, son perfectos para el uso diario. Están hechos de cuero, con detalles en gamuza, y montados sobre suelas de goma contrastantes que ofrecen un excelente agarre. marca

Loewe tenis Flow Runner - Presentan apliques en forma de remolino que representan el emblema Anagram de la casa. Inspirados en estilos retro, han sido confeccionados en Italia con gamuza cepillada de estampado floral y detalles en cuero. Las suelas de goma con agarre se extienden a lo largo de los dedos y talones para mayor durabilidad. marca

Gianvito Rossi Tenis de gamuza, cuero y nailon Gravel - Los tenis Gravel de Gianvito Rossi, con un estilo retro, están hechos a mano en Italia con paneles de gamuza, cuero y nailon. Se asientan sobre gruesas suelas de goma con textura y cuentan con logotipos en foil en las lengüetas del talón. marca

Massimo Dutti tenis en Animal Print - Con estampado animal print que nunca pasa de moda y suela flexible con una plantilla de espuma técnica. marca

Golden Goose Tenis de cuero desgastado Super-Star - Los tenis Super-Star de Golden Goose han sido un favorito desde su lanzamiento en 2007. Esta versión está hecha de cuero blanco suave, contrastado con detalles metálicos, incluyendo el icónico aplique y la lengüeta del talón. Están desgastados a mano y cuentan con agujetas con puntas de metal. marca

The Row Tenis Bonnie de gamuza, malla y lona con detalles de cuero - Hechos con materiales de primera calidad en un tono moderno marfil, los tenis ‘Bonnie’ de The Row logran el equilibrio perfecto entre lo elegante y lo casual. Están confeccionados en una combinación tonal de lona, malla y gamuza, con detalles en cuero. marca

CLOUDNOVA FORM 2 - La construcción cómoda CloudTec absorbe el impacto de cada paso y los refuerzos de caucho en la banda de rodadura favorecen el movimiento de rodadura natural. marca

Puma Tenis Palermo PALOMO - La última colaboración PUMA x PALOMO SPAIN se inspira en la escena del patinaje de principios de los años 80. Estos tenis encarnan la verdadera identidad retro de PUMA, para los viejos y nuevos consumidores que sienten la necesidad de ser auténticos en un mercado estandarizado. marca

Adidas tenis Run 70s - Estilo retro con un toque actual. Estos tenis presentan un diseño deportivo clásico que garantiza la máxima comodidad. Su silueta icónica inspirada en el running es perfecta para esos días ajetreados en los que quieres lucir un estilo impecable. marca

Cole Haan Women’s ZERØGRAND Motion Connect Sneakers - Son unos tenis deportivos diseñados con materiales técnicos y construcción de alto rendimiento. El soporte lateral y medial está especialmente diseñado para movimientos en el estudio o gimnasio. marca

Tenis casual Hoff Madrid - Con un diseño inspirado en la ciudad de Madrid, famosa por su vibrante vida nocturna y su rica historia, la combinación de colores y materiales refleja su cultura y su personalidad. Cuenta con su característica suela transparente que deja ver el lugar que representa y tienen una plantilla de memory foam. marca