Han pasado varios años (y un sin fin de tendencias) desde que Rachel Green (interpretada por Jennifer Aniston), nos dejó de compartir sus aventuras. Sin embargo, lo que sigue muy vigente es su forma de vestir, llena de estilo, sofisticados accesorios y coordinados maravillosos. No tiene mucho que la actriz de Friends se dejó ver grabando una pieza para The Morning Show en Nueva York y sacó un vestido negro digno del personaje que la lanzó al estrellato. Y sí, de este lado lo queremos replicar, pero con la versión low cost.

La versión low cost del vestido negro de Jennifer Aniston versión Rachel Green

Recordemos cuando Rachel usó un vestido negro en una cita en el episodio 18 de la temporada 4 de Friends, titulado ‘The One with Rachel’s New Dress’. Este vestido ha sido un favorito de muchos: silueta ajustada, tirantes finos y dos aberturas a ambos lados. Es un modelo elegante, ideal para el día, para citas o para una fiesta. Y fue inspiración del diseño que le vimos a Jennifer en el set de su nueva exitosa serie.

Aniston trajo la versión madura a este modelo, con tirantes más anchos a los costados y un escote en pico. Precisamente lo encuentras en Zara siendo el vestido midi satinado con un costo de poco más de mil pesos mexicanos —descrito como un vestido de escote pico y tirantes anchos cruzados en espalda, cintura entallada y cierre lateral con cremallera oculta en costura. Perfecto para cualquier ocasión y con una similitud a la nostalgia de los noventa.

La versión low cost del vestido negro con el que Jennifer Aniston replicó a Rachel Green getty images//marca