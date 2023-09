La historia del tacón kitten que Hailey Bieber y Amal Clooney no dejan de usar

Si hay un calzado con la mezcla perfecta de lo femenino, cómodo y chic, es el zapato de tacón kitten. También conocido como zapato bajo, el tacón kitten va más allá del uso que figuras ultra populares le dan —como la princesa Leonor y la infanta Sofía, hasta Hailey Bieber y Amal Clooney—; es un modelo que abarca varias décadas y refleja las cambiantes tendencias de moda y las influencias sociales.

El nacimiento del tacón kitten

El tacón bajo fue introducido por primera vez en la década de 1950 como respuesta a los tacones altos de aguja que eran populares en ese momento. De acuerdo con el Museo del Calzado, el tacón de aguja se introdujo en 1940 y el empresario Roberto Bernabé creó el modelo llamado el sebo, que consistía en un tacón más elevado y puntiagudo. Los tacones más bajos y delgados proporcionaban una alternativa más cómoda y práctica para las mujeres, especialmente en el contexto del uso diario. El nombre kitten se inspiró en la idea de que el tacón era pequeño y delicado, al igual que un gatito 🐱.

Durante los años cincuenta y sesenta, cuando se enfatizaba la elegancia y la feminidad en la moda, el tacón bajo ganó popularidad como una opción elegante pero manejable. Se asoció con un estilo sofisticado, a menudo combinado con faldas lápiz, vestidos de corte recto y otros conjuntos clásicos. Figuras famosas como Audrey Hepburn y Jackie Kennedy eran conocidas por adoptar el tacón kitten, lo que afianzó aún más su lugar en la historia de la moda.

Olvido y resurgimiento del tacón kitten

A medida que la moda evolucionó, también lo hizo la popularidad de diferentes alturas de tacón. Los setenta y ochenta vieron cómo los zapatos de plataforma y los tacones más gruesos dominaban la escena, mientras que la década minimalista de los noventa se inclinaba hacia estilos más prácticos y casuales —ya sabes, los que estaban hechos de goma. El tacón kitten experimentó un resurgimiento a principios del 2000, reintroducido por diseñadores como Manolo Blahnik y considerado un símbolo de elegancia retro —inserte aquí a una muy emocionada Carrie Bradshaw, pues no es casualidad que Sex and the City salió en 1998.

El tacón kitten hoy día

En la actualidad, el tacón kitten sigue siendo celebrado por su naturaleza versátil. Puede proporcionar un toque de elegancia sin sacrificar la comodidad, lo que lo convierte en una elección popular para eventos formales, atuendo de trabajo e incluso salidas nocturnas. Dado que las tendencias de la moda a menudo revisitan épocas pasadas, el tacón bajo sigue siendo una opción atemporal que rinde homenaje a sus orígenes vintage mientras se adapta a las sensibilidades modernas.