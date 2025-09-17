Suscríbete
Jaden Smith, el nuevo icono de la moda que grita lujo y rebeldía cultural a través de su clóset

Más que un look, Jaden Smith propone una filosofía, se trata de vestir con libertad y transformar la moda en un acto de autenticidad

September 17, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Arrivals

Jaden Smith, el nuevo icono de la moda que grita lujo y rebeldía cultural a través de su clóset

Dia Dipasupil/Getty Images

Jaden Smith ha conseguido algo poco común: hacer que lo que se pone deje de ser accesorio y pase a ser parte esencial de su discurso personal. Con su anuncio reciente como nuevo director creativo de la línea masculina de Christian Louboutin, se inaugura una etapa en la que su estética —esas rastas que interpretan rebeldía, esas prendas que parecen venir de otra convención— se vuelven parte indispensable no solo de quién es, sino de lo que representará la marca bajo su mirada.

Las rastas como firma visual

Su cabello, con rastas importantes, no es un efecto decorativo, forman parte de su identidad. En ellas se acumula historia, cultura y resistencia. Jaden Smith no busca ajustarse al molde del galán pulido, sino más bien romperlo, rehacerlo. Las rastas acompañan su forma de vestir, fluyen, cuelgan y respiran con él. Esa decisión estética marca una pauta clara en el rumbo de la marca, lo suyo no es lo efímero, es lo que dura, lo que permanece visible. Ya sea en rojo sobre la alfombra o ante la cámara, esas rastas cargan fuerza, autenticidad y radicalidad suave y elegante.

Prendas que salen del molde

Jaden Smith no sigue las reglas; esa es su propuesta más poderosa al frente de la maison. Su guardarropa mezcla lo sobrio con lo disruptivo, desde blazers con cortes inesperados, pantalones que se ensanchan donde debería estar lo recto, camisetas que se extienden y luego se recortan, botas altas que desafían lo práctico. Lo formal se cruza con lo juguetón. Lo masculino se suaviza. Lo llamativo no grita ni pide permiso.

Ese estilo no es mero espectáculo, es coherencia dentro de su narrativa juvenil y arriesgada. Porque cuando hace una aparición pública, cuando camina sobre un set o pisa un evento, no parece vestido como Jaden Smith; parece ser Jaden Smith visible.

El nuevo cargo que expande su estética

Con Christian Louboutin asignándole la dirección creativa para la línea masculina —zapatos, artículos de cuero, accesorios— Jaden Smith amplía su forma de expresión. Ya no solo elige qué usar, a partir de ahora decide qué formas, qué materiales, qué símbolos llevarán su firma en la maison. Se mudará a París, y firmará campañas, experiencias inmersivas, colecciones cada temporada.

Ese rol implica un tipo de responsabilidad. No será simplemente “el hijo de Will Smith que viste distinto”; será el creador que debe hacer visible su universo interior a través de objetos reales, prácticos, deseables. Debe traducir lo que le conmueve en diseño que dure y que se use, en piezas que no solo sean admiradas, sino que circulen, que caminen, que vivan.

Lo que podemos intuir de su estética al mando

  • Querremos ver cómo juega con la suela roja: ese elemento icónico de Christian Louboutin ya no será solo acento, será lienzo para la creatividad de Jaden Smith.
  • Aspectos utilitarios que se mezclan con extravagancias personales: bolsos con formas singulares, accesorios que pueden parecer esculturas o amuletos.
  • Una ética híbrida: lo artesanal con lo urbano, lo lujoso con lo transgresor; materiales inesperados, combinaciones que incomodan, pero luego convencen gracias a su coherencia estética.
  • Más que vestir un objeto, generar atmósferas: un zapato puede contar una historia, un accesorio puede cambiar una postura. Jaden Smith parece interesado en ese poder narrativo de lo tangible.
Will Smit y Jada Pinkett Christian Louboutin marca directores creativos
Eurídice Aiymet Garavito García
