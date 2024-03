¿Iris Apfel tuvo hijos? Y todo sobre el matrimonio del ícono de moda que falleció

El pasado 1 de marzo el mundo de la moda perdió a un ícono: Iris Apfel murió de 102 años, dejando un legado en estilo y diseño. Muchos aspectos de su vida privada siguen cautivando al público, desde su amplio círculo de conocidos —trabajó con las esposas de nueve presidentes en la Casa Blanca — hasta el aspecto familiar. De éste último quizá es el que menos se ha tocado —recordemos que de Iris básicamente estábamos cautivados por su relación con la moda y e interior design; pero quedan abiertas cuestiones como, ¿Iris Apfel tuvo hijos?, ¿quién fue el esposo de Iris Apfel? Como spoiler, te podemos adelantar que de su centenario de vida, vivió siete décadas enamorada en su longevo matrimonio.

¿Quién es el esposo de Iris Apfel?

“Todos los que alguna vez lo conocieron, saben que fue un verdadero caballero”, dijo Iris una vez sobre su esposo, Carl Apfel, quien falleció en 2015 a la edad de 100 años. “Su humor y su generosidad eran legendarios”, continuaba la modelo en su libro Iris Apfel: Accidental Icon, "él me empujó hacia el centro de atención y luego se regocijó en mi éxito. Disfrutaba mucho más de los elogios que recibía que yo. Lo extraño profundamente”.

El Sr. Apfel conoció a su esposa en 1947 y se casaron al año siguiente, según informó The New York Times. Ella estaba hospedada en un resort en el lago George al norte de Nueva York: “Nuestra primera cita fue el Día de Colón”, dijo Apfel en entrevista a The Guardian, “en Acción de Gracias, Carl me propuso matrimonio. En Navidad, recibí un anillo. En el cumpleaños de Washington, nos casamos”. Juntos comenzaron Old World Weavers, una empresa internacional de diseño y textiles, en la década de 1950 —proveían telas al Departamento de Estado y la Casa Blanca, y trabajaron con celebridades como Greta Garbo y Jackie Kennedy.

“Nunca quise una boda; quería fugarme”, admitió Apfel en su documental Iris. “Dije que preferiría tener el dinero, pero nuestros padres y los abuelos querían la boda... Fue bastante pequeña, creo que 125 personas, pero muy elegante”. Usó un vestido de novia color rosa que, en sus palabras, “es para que pudiera usarlo después de la boda y no sólo lo guardara en una caja”.

Iris Apfel y Carl Apfel asisten a “LIGHT YEARS” - LIGHTHOUSE INTERNATIONAL Salutes the Arts en Cipriani 42nd Street el 20 de octubre de 2008 en la Ciudad de Nueva York. getty images

¿Iris Apfel tiene hijos?

A pesar de que la pareja de los Apfel vivió hasta los cien años y pasaron juntos 70 de matrimonio, no tuvieron hijos. Decidieron no tenerlos, en parte porque viajaban con frecuencia y porque Iris se alejó de los ideales de ‘lo que se debe hacer’. “No creo en que un niño tenga una niñera, así que no era lo que íbamos a hacer, pero también tener hijos es como un protocolo”, dijo Iris a la entrevista de The Guardian. “Se espera que lo hagas. Y no me gusta que me encasillen”.

Este aspecto de la vida le dio una de sus frases para recordar, “no tuve hijos, pero nunca quise tener hijos. No se puede tener todo y sabía que quería una carrera...”.