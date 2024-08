FENDI x Chupa Chups, un porta paletas se vuelve el accesorio más chic

¿A poco no te habías preguntado antes dónde poner tu paleta Fusionando artesanía e ironía, FENDI presenta su último accesorio creado en colaboración con Chupa Chups: el porta paletas. Esta pieza única hizo su debut viral en la pasarela de la colección Otoño/Invierno 2024-2025, adornando numerosos looks y capturando corazones con su encantador diseño. Concebido por Silvia Venturini Fendi, evoca un sentido de juguetona alegría que caracteriza tanto a FENDI como a Chupa Chups.

FENDI x Chupa Chups, un porta paletas muy chic

Elaborado por los artesanos del cuero de FENDI, este porta paletas es el epítome del espíritu creativo y lúdico de la maison, combinado con la más alta destreza en el trabajo del cuero. Disponible en forma de charm —adjunto a los bolsos Peekaboo ISeeU Soft, Simply FENDI y By The Way Selleria, tal como se vio en la pasarela— o como collar, éste se puede ajustar a través de la correa de cuero para asegurar que nunca esté fuera de alcance. Este ‘dulce’ accesorio está hecho en cuero suave que lleva las macro-costuras Selleria (un símbolo de los 100 años de historia de FENDI y un tributo a los maestros talabarteros romanos) y está adornado con el logotipo FF en metal. Un cierre magnético permite una apertura y cierre inteligente, ocultando la paleta en su interior.

Beige cálido y gris paloma complementan tonos de aguamarina y rojo intenso, mientras que los tonos de verde azulado oscuro y ciruela siguen la paleta de la colección.

Añadiendo exclusividad a este artículo de colección y rindiendo homenaje al legado de la casa, este accesorio viene con cinco paletas Chupa Chups x FENDI co-marcadas y de edición limitada, una referencia simbólica a las cinco hermanas Fendi. Su sabor Choco Vainilla es un dulce recuerdo del sabor de la infancia, evocando también los tonos del atemporal logotipo Pequin a rayas de FENDI. Envueltas en una distintiva cubierta con el logo FF, las paletas especiales combinan el icónico patrón de FENDI con el renombrado logo de Chupa Chups.

El porta paletas FENDI x Chupa Chups está disponible en boutiques FENDI de todo el mundo y en fendi.com desde el 18 de julio de 2024. Recordemos que Chupa Chups ofrece paletas en muchos sabores y su logotipo en forma de flor fue diseñado por el famoso artista Salvador Dalí a finales de los años sesenta. Basándose en la fuerte personalidad e identidad de Chupa Chups, se ha desarrollado un estilo pop vibrante para licencias que siempre está a la moda.