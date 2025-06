Esta temporada el tamaño sí importa: uñas largas o cortas ¿Cuál es la tendencia definitiva en verano 2025?

Por: Karen Luna y Eurídice Garavito

Durante las últimas temporadas, las manos se han convertido en un lienzo sutil pero poderoso de expresión personal. Y el verano 2025 no será la excepción, la elegancia ha tomado un nuevo matiz en la eterna dicotomía: uñas largas vs. uñas cortas. La pregunta ya no es solo estética, sino una declaración de lujo y estilo de vida.

Durante años, las uñas largas han sido sinónimo de glamour, feminidad intensa y cierto aire de ostentación artística. Ornamentadas con grandes diseños a base de cristales, degradados metálicos o acabados chrome han conquistado pasarelas y alfombras rojas. Este verano, sin embargo, aunque siguen presentes en estéticas maximalistas, han cedido terreno ante una sofisticación más contenida y cercana a la discreción del quiet luxury.

Las uñas cortas, pulidas y minimalistas emergen como símbolo de una nueva elegancia —más consciente, práctica y refinada. Impulsadas por casas de moda como Hermès y Jil Sander, y adoptadas por figuras del estilo clean girl como Zendaya o Sofia Richie Grainge, las uñas cortas revelan una atención al detalle sin excesos. Tonos neutros, acabados translúcidos y manicuras tipo nude milk o sheer blush marcan una estética que privilegia la salud de las uñas naturales y la versatilidad cotidiana.

Esta inclinación hacia lo corto no es sinónimo de simpleza, sino de sofisticación silenciosa. Representa una feminidad contemporánea, segura de sí misma y poco dispuesta a sacrificar comodidad por ornamento. En un contexto donde las tendencias de moda abrazan lo funcional sin renunciar al diseño, las uñas cortas armonizan con el lujo discreto que domina la temporada.

No obstante, la elegancia no se reduce a la longitud per se, sino a la coherencia entre estilo personal y elección estética. Las uñas largas aún encuentran su espacio en looks nocturnos, editoriales de moda o contextos donde el impacto visual es parte del lenguaje, como la propuesta atrevida y original de Cynthia Erivo, quien actualmente es un referente de que los maxidiseños siguen vigentes.

En suma, este verano 2025 señala una transición: de la ostentación táctil a la distinción implícita. Las uñas cortas no solo están de moda, están redefiniendo lo que significa ser elegante hoy. Y aunque la belleza es subjetiva, esta temporada confirma que menos, en efecto, puede ser mucho más.