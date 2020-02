Lo más destacado de los Oscars según expertos

La ceremonia 92 de los Oscars tuvo una ceremonia memorable, llena de premiaciones sorpresivas, y looks dignos de alfombra roja.

Como cada año, la alfombra roja de los Oscars se desplegó en la entrada del Dolby Theatre.

Sobre la alfombra roja desfilaron los involucrados en la producción del séptimo arte, quienes hicieron gala de estilo para celebrar las mejores producciones del año anterior.

Expertos en moda y maquillaje consultados por Harper’s Bazaar en Español analizaron a detalle la alfombra roja.

Lo más destacable en materia de estilo fue:

Guillermo León, diseñador y especialista de moda

– Mejor vestida: «Definitivamente, Natalie Portman, la tendencia de los tules bordados sigue muy fuerte», comentó el diseñador.

Y agregó: «Aunque el vestido es negro, los toques dorados le dan el glamour de una alfombra roja; además su abrigo, tipo smoking, es una propuesta inesperada, pero muy elegante, que lleva al siguiente nivel la idea del smoking femenino».

– Mejor estilo: «Fue el de Janelle Monae con ese vestido de Ralph Lauren, aunque sumamente dramático por el volumen de la falda y la silueta, es un vestido que le da mucha personalidad, y que sobre todo, la hace lucir única, totalmente inolvidable».

– Mejor maquillaje: «El de Penélope Cruz me pareción muy adecuado para ella, no se ve demasiado trabajado, y los terminados mate se ven mucho esta temporada, así como los labiales en color natural».

– Mejor peinado: «Kaitlyn Dever me gustó por su look en general, pero su peinado me llama la atención, porque optó por un lacio con un poco de volumen y el fleco largo de lado le da presencia a su rostro y recuerda al glamour de la época de oro del cine».

– Principales tendencias: «Por un lado, los colores claros, desde el blanco hasta el plateado, pasando por los colores pastel y agrisados».

«Además de que las texturas brillantes enfatizan esta luminosidad en los vestidos, otorgándoles brillo».

«Por otro lado, diferentes tonos de rojo y rosa se ven con fuerza en este evento».

«Y aunque con menos presencia, los olanes se empiezan a ver muy fuerte, sobre todo aquellos muy voluminosos».

«Después de esta alfombra roja podemos ver más aberturas que muestran las piernas».

– Looks para recordar: «Por supuesto, Charlize Theron, con una cauda espectacular y una abertura que estiliza la figura».

«Billy Porter, que aunque no eligió la mejor falda, el talle de plumas de Gilles Deacon es increíble».

«Janelle Monae que ya la comentamos, y Julia Batters que destacó con un tono de rosa bastante brillante, y una silueta femenina, pero muy acorde a su edad».

– Peores vestidos: «Saoirse Ronan, no me pareció nada acertado ese olán en la cintura alta, y las proporciones de la falda no me encantaron.

«Timothée Chalamet me decepcionó mucho, yo esperaba un look un poco más disruptivo, y sin embargo eligió una silueta que me recuerda más a una chamarra sport.

«Cynthia Erivo eligió un Versace precioso, pero quizá un mejor fitting en el busto le habría favorecido más; aunque el color y la falda la hacen ver espectacular».

Daniel Espinosa, diseñador de joyería

– Mejor vestida: «Scarlett Johansson sin duda el look más espectacular de la noche. El equipo de Oscar de la Renta hizo un detalle excepcional cuidando los detalles del corte, un tono metálico muy acertado. Sin duda un total winner.

– Mejor estilo: «Si de un look elegante de la vieja escuela hablamos, este es –sin duda– el de Charlize Theron la del estilo insuperable, y por otro lado Florece Pugh dejo ver a sus 24 años su personalidad y estilo desenfadado pero al mismo tiempo elegante y cuidado.

– Mejor maquillaje: «El de Saoirse Ronan muy natural, absolutamente adhoc a su edad y momento; perfecto para la alfombra roja más vista del planeta».

– Mejor peinado: «Considero que Natalie Portman logró el chic actualizado en el peinado, simple, cuidado».

«Y concretó su declaración y presencia en los Oscares llevando en la capa los nombres de todas las mujeres directoras que fueron desairadas por la academia: ¡bien por ella!

– Mejor set de joyería: «Gal Gadot logró combinar el negro y rosa pastel. Dándole brillo al outfit con un collar espectacular de brillantes y oro blanco».

– Principales tendencias: «El poder del metal atrajo a muchas de las celebridades y las hizo sucumbir al brillo de las telas y bordados, en las diferentes tonalidades de cada una de las piezas portadas».

– Looks para recordar: «El de Natalie Portman y su potente declaración a través de la moda».

– Peor vestidos: ·»Sandy Powell, usó un traje sastre blanco que no es para ir a los Oscars; tal vez para las fiestas posteriores, pero no para la alfombra.

«Kelly Marie Tran en un vestido de Shiaparelli; lo que nos confirma que no importa el diseñador ni la casa de moda, sino saber lo que te va bien».

«Laura Dern usó un Armani Privé, pero no logró el objetivo: resaltar la belleza de quien lo porta».

«Blac Chyna, no me gustó en absoluto el estilismo para la alfombra más importante del planeta».

«Léa Seydoux, un vestido forzado, y ¡las joyas de Chopard no brillaron tal como deberían!

Alberto Pérez, make up artist & hair stylist

– Mejor maquillaje: «Para mi fue el de Saroise Ronan, uno de los más propositivos con el fleco, las sombras en lavanda y el toque de iluminador».

«Junto con el de Cynthia Erivo, amé su pelo platino super corto y el sólo enfoque en los ojos smokey».

«El pelo más cool creo que fue el de Sandra Oh, muy limpio, y un trabajo muy cool en la parte trasera y el fleco».

– Principales tendencias: «La tendencia más clara en la noche fue el makeup más mate, con cejas más suaves, y looks monocromáticos y neutros principalmente.

«También hubo muchos casos de old hollywood con ondas de lado y labios rojos. En general el makeup ha sido suave.

– Lo peor: «En beautylook me parece que fue Billie Eilish, muy para Instagram, pero no para la alfombra, con esas uñas exageradisimas y el pelo a dos colores»

Vicktor Rangel, make up artist & hair stylist

– Mejor vestida: «Charlize Theron, quien ataviada de una de las casas de moda más importantes de en el mundo, Dior Couture, deslumbró«.

«La firma es la encargada de este clásico y elegante vestido negro con diseño asimétrico, abertura en la pierna y cauda color negro … favorecedor para casi cualquiera y digno para una alfombra roja de los Oscars«.

«La gran Charlize se roba las cámaras y las exigentes críticas de esta red carpet del 2020. Y nos anticipa ser una de las más asertivas de esta emblemática entrega».

– Mejor estilo: «Scarlett Johansson quien vistió un vestido plateado con un talle tipo corset y cola de sirena, obra de Oscar de la Renta».

«Sólo el buen gusto del diseñador, en complicidad con una celebridad como Scarlett, podrían conseguir un look digno de admirar, referente de moda y estilo».

– Mejor maquillaje: «Margot Robbie, quien usó el perfecto equilibrio entre ojos con sombras color camel que iniciaban en el párpado móvil difuminadas hacia el párpado fijo, hacían el perfecto equilibrio con una boca color rojo puro, en combinación con un vestido vintage color negro, de Chanel«.

– Mejor peinado: «La delicada Sarah Margaret Qualley optó por trenzar su cabello en un recogido con forma natural y en tendencia.

«Su estilo es desenfadado y elegante a la vez, un look que las amantes del hair style deben tener en cuenta para lucir joviales y sexys».

– Principales tendencias: «Los drapeados y los volantes sin duda alguna marcarán la tendencia y estilo de este año; los colores metálicos, y los estilos de la antigua Grecia serán la principal tendencia para las amantes de la moda, la elegancia y el life style«.

– Lo peor: «El look de Sandy Powell ha sido uno de los más polémicos de la noche. El traje blanco con camisa negra y corbata naranja, haciendo juego con el color estridente de su cabello y, para rematar, sus anteojos redondos… haciéndola lucir un estilo muy clown«.