El argentino Adrian Appiolaza es el nuevo director creativo de Moschino

Después de la sorpresiva muerte de Davide Renne tan solo tres semanas después de asumir el cargo de director creativo de Moschino, la casa de modas italiana acaba de nombrar al argentino Adrian Appiolaza para tomar el cargo y veremos su debut en la Semana de la Moda de Milán.

Moschino selecciona al nuevo director creativo, el argentino Adrian Appiolaza

“Adrian aporta consigo una riqueza única de experiencia, creatividad y conocimiento de la historia de la moda que será fundamental para escribir un maravilloso nuevo capítulo en la aventura de la marca fundada por Franco Moschino”, declaró Massimo Ferretti en un comunicado. Originario de Buenos Aires, Adrian fue la mano derecha de J.W. Anderson en Loewe para la línea femenina y antes de ello en Chloé con Clare Waight Keller, pero también ha trabajado junto a Marc Jacobs en Louis Vuitton y con Miuccia Prada en Miu Miu (vía Harper’s Bazaar España).

Dijo en una entrevista que decidió viajar a Londres y con el tiempo se asentó. “Era 1997 y varios amigos, como Nicola Formichetti (stylist de Lady Gaga) y Kim Jones (actual direcor artístico de Fendi) ya comenzaba a entrar en la moda. Ahí descubrí un gran interés por el diseño: preparé un portafolio, me inscriví en la Central Saint Martins y comencé a estudiar en 1999. Al mismo tiempo me presenté en el estudio de Alexander McQueen, donde buscaban diseñadores junior, y me dieron la oportunidad de trabajar allí".

Sobre la experiencia que se lleva en el negocio, añadió, “pienso que el goal principal de tener un gran éxito comercial, hay muchas marcas que, en lugar de crear una nueva identidad mezclando tradición y visión, se dejan llevar por tendencias que tal vez no tengan nada que ver con sus códigos tradicionales originales”.

En otra plática con La Nación recordó que se juntaba con su prima para hacer ropa a las muñecas Barbie, “digamos que la mía es la típica historia de diseñador que cuando era chiquito jugaba a vestir a las muñecas de su hermana”. Reveló que no tenía dinero suficiente en aquel entonces para inscribirse a la escuela de la que salieron John Galliano y Alexander McQueen —"yo no tenía ni uno ni lo otro. Entonces me ofrecieron anotarme en un curso de fashion folio de 9 meses para armar uno y toda la plata que había ahorrado en cuatro años la puse ahí".

¡Mucho éxito en este nuevo comienzo para Adrian Appiolaza! Hará su debut con la colección de Mujer Otoño/Invierno 2024, la cual será presentada el 22 de febrero a las 6 pm CET en el Museo della Permanente durante la Semana de la Moda de Milán. Este lugar ocupa un lugar significativo en la historia de la marca, ya que albergó la histórica exposición ‘Moschino - X anni di Kaos! 1983-1993' en 1993, celebrando la primera década de la marca fundada por Franco Moschino.