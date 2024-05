Dónde ver realmente la ropa expuesta de Frida Kahlo (guía 2024)

La Ciudad de México es hogar para muchos de los grandes artistas mexicanos, como los muralistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. La pintora Frida Kahlo no es ninguna excepción. Con tan solo 18 años se vio involucrada en un accidente vial que la marcó por el resto de su vida, mientras que el campo del amor también le dio varias jugadas —“han habido dos grandes accidentes en mi vida. Uno fue el trolebús y el otro Diego. Diego fue el peor”, sentenció la pintora. Hoy día existen múltiples formas para conocer y entender el legado de Frida, quien murió un 13 de julio de 1954, pero el interés va más allá de las pinturas: en Frida Kahlo existe una forma de autoexpresión a travéz de la moda, y era experta en hacer la transición de su ser más íntimo según las elecciones de sus prendas.

cortesía

¿Qué pasó entre Madonna y la ropa de Frida Kahlo?

Madonna, la reina del pop, ha sido muy vocal sobre su amor a la pintora mexicana. En su reciente gira por la Ciudad de México [2024] le hizo un homenaje invitando al escenario a nada menos que Salma Hayek vestida de Kahlo (recordemos que ella protagonizó la película Frida en 2002), con un tocado de flores, una chaqueta corta de cuero, un corset transparente con corpiño oscuro y una falda de motivos oaxaqueños.

Pero el mensaje no terminó ahí. Causó polémica el hecho de que Madonna compartió varias fotos portando algunas prendas de Frida Kahlo: “un hermoso souvenir, visitando la casa familiar de mi musa eterna, Frida Kahlo, en la Ciudad de México. Para mí fue mágico probarme su ropa y joyería, leer sus diarios y letras, y ver fotos nunca antes vistas”, escribió la intérprete de Material Girl.

El público cuestionó a la cantante por el hecho de portar ropa en un momento de ‘apropiación cultural’ o ‘daño al patrimonio’. Lo cierto es que el Museo Frida Kahlo, conocido como La Casa Azul, (Londres 247, Del Carmen) es privado y la familia es dueña de los bienes. La Casa Azul mandó un comunicado explicando que las prendas y accesorios que se probó Madonna no forman parte de la colección del museo, y que la cantante no tuvo oportunidad de visitar este espacio (pero su staff sí).

“Madonna por tiempos en su agenda, no logró visitar la Casa Azul en su reciente visita a México [...] La colección de las prendas y joyas de Frida que resguardamos, están sujetas a estrictas medidas de conservación y son exhibidas en el museo, no siendo prestadas para uso personal”, dice el comunicado. Añadiendo, “queremos precisar que la ropa, fotos y objetos que Madonna publicó en sus diferentes redes sociales no pertenecen o forman parte de la colección de la Casa Azul”.

Dónde ver la ropa y joyas de Frida Kahlo

Faldas largas y anchas, blusas holgadas, peinados elaborados y bordados intrincados era lo que Frida usaba a su favor. A través de elementos y siluetas interesantes, Kahlo pudo ocultar escayolas y aparatos ortopédicos, realzar su encanto y mostrar su orgullo por su identidad intercultural. El guardarropa de la pintora es una mezcla muy personal de influencias tradicionales, prácticas, femeninas y eclécticas.

La ropa de Frida Kahlo se encuentra expuesta principalmente en dos lugares: Museo Frida Kahlo (Casa Azul) o exposiciones temporales en México y el mundo.

1. Museo Frida Kahlo (Casa Azul):

Ubicación: Coyoacán, Ciudad de México, México.

Exposición: “Las apariencias engañan: Los vestidos de Frida Kahlo”.

Descripción: Esta es la primera muestra que exhibe el guardarropa de la artista, descubierto en el baño de Frida en 2004. Aparecieron faldas, blusas, rebozos, tocados, zapatos, vestimentas que muestran cómo, través de la ropa, la pintora retoma su tradición familiar, oculta su discapacidad y construye su icónica imagen. El estilo de Frida ha inspirado a reconocidos diseñadores internacionales, y ha construido un puente entre la moda del pasado y la del presente (vía sitio web).

2. Exposiciones temporales

Presta atención a las noticias y eventos culturales: Algunas prendas de Frida Kahlo se prestan a museos e instituciones alrededor del mundo para exposiciones temporales. Puedes encontrar información sobre estas exposiciones en los sitios web oficiales del Museo Frida Kahlo, la Secretaría de Cultura de México o en páginas web dedicadas a eventos culturales. Por ejemplo, en 2022 el Museo Galliera en París tuvo una muestra de 200 objetos de la artista mexicana.