Dior ss24 en Paris Fashion Week, una oda al poder femenino y las mujeres sabias

Dior llegó a la Semana de la Moda de París con la colección ready-to-wear primavera-verano 2024, y es una oda a las mujeres sabias y al poder femenino. Maria Grazia Chiuri, directora creativa de las líneas femeninas de Dior, concibió esta colección a partir de una reflexión sobre el significado del presente: un presente en el que pasado y futuro deben coexistir simultáneamente. En esta convergencia, abierta a muchas interpretaciones, ella continúa explorando la relación entre feminidad y feminismo, impulsada por la convicción de que la moda tiene, más que nunca, la responsabilidad de ayudar a las mujeres a darse cuenta de su valía y expresar sus diferencias.

Dior Paris Fashion Week primavera-verano 2024

Chiuri está interesada en todos las rebeldes que han afirmado su independencia frente a un mundo masculino y desafiaron su sistema. Estas incluyen a las brujas, guardianas del conocimiento de la diosa madre, que transmiten la ciencia de las plantas y respetan el tiempo de la naturaleza.

Las creaciones de Maria Grazia Chiuri para Dior revelan un estilo medieval, una silueta arquitectónica, donde la chaqueta es de moda masculina. Los colores son los del ceniza, manzanilla y pociones de amor. El Mille-fleurs, emblemático de Dior, se transforma en un motivo oscuro, una radiografía floral contrastante. Fases de la luna, soles anunciando las estaciones, hierbas medicinales y animales fantásticos forman parte de este diseño y del bordado también. La ropa de punto juega un papel tremendo: acompaña y acaricia las curvas del cuerpo, envolviendo sin constreñir, es cálida, sexy.

Esta nueva colección restablece la idea de que la relación cuerpo/ropa se establece en el contexto de la época y no en el tiempo de un día o de la nostalgia.

La artista Elena Bellantoni hizo una pieza inmersiva titulada NOT HER, una instalación de video que ocupa todas las paredes de la escenografía en la que vemos una sucesión de figuras femeninas (incluida la propia artista) reelaboradas por ella en un espíritu pop, utilizando imágenes de anuncios sexistas y frases contrapuestas para responder al estereotipo dominante: “no es ella, ya no es todo eso”.

. @Rosalia fotografiada en el desfile de Dior de la "Paris Fashion Week" pic.twitter.com/juHNg5EQep — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) September 26, 2023