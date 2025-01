Dile adiós a los jeans en primavera-verano 2025, los pantalones de cuadros serán la tendencia

Sin duda, los jeans son un básico que no puede faltar en el clóset de nadie, pero la mezclilla puede volverse cansada y repetitiva si no le damos aire para respirar, sobre todo cuando se trata de contextos formales donde ni los skinny, no los sneakers son la mejor opción si lo que buscas es proyectar una imagen seria y formal, en un entorno profesional o de verdad relevante.

Ojo, esto no quiere decir que no existan maneras formales de llevar la mezclilla, pero este año los diseñadores decidieron darle descanso un tiempo a la tendencia denim y revivieron un clásico del street style: los pantalones de cuadros.

Lo mejor de esta tendencia es que no sólo le aporta dinamismo y un amplio abanico de posibilidades y combinaciones al look, sino que los cuadros mocha mousse todo que ver este año, por supuesto, el color de 2025 tiene que estar presente de una u otra forma en tu look si quieres proyectar calidez, sobriedad y sofisticación. Un balance perfecto.

Sabemos que atreverse a guardar los jeans y darle un giro a tu imagen gracias a los pantalones de cuadros esta temporada puede ser abrumador, si no estás preparada para hacerlo drásticamente, hoy en Harper’s Bazaar hemos reunido para ti algunas opciones discretas y otras un poco más atrevidas.

Elige colores complementarios

Los cuadros pequeños le aportarán más seriedad a tu imagen, aunque puedes crear un balance perfecto si los llevas en tonos atrevidos y así crear un look divertido.

Asegúrate de verificar en el círculo cromático que colores sean complementarios y combinables tal como lo hizo Katie Holmes.

Cuadros pequeños Getty images

Monocromáticos

Si prefieres llevar looks monocromáticos con patrones de cuadros, asegúrate de que estos patrones vayan en diferentes direcciones para darle más dinamismo a tu imagen, esto no le resta seriedad, pero sí le pone un toque de versatilidad y elimina por completo la rigidez del look.

Monocromáticos Getty images

Holgados

La tendencia que viene ya de temporadas anteriores es darle punch al outfit con prendas holgadas, sin duda una herencia del oversize deportivo, pero trasladado a contextos formales como el día a día en la oficina.

Aunque los skinnys definen muy bien la silueta, suelen ser un poco incomodos para quien los usa, si prefieres algo menos forzado lleva tus pantalones de cuadros como lo hizo Ana Rujas

Holgados Getty images

De noche

Si el plan es salir de noche, quizá unos pantalones de cuadros entubados sea una gran opción siempre y cuando los acompañes con prendas lisas que le den armonía al look, a pesar de tratarse de un outfit para salir.

De noche Getty images

Patrones de cuadros

Puede ser con botas o sandalias, los pantalones de cuadros van perfecto con la básica blusa negra que es atemporal y combina con todo siempre y cuando sea lisa.

Las mangas a tres cuartos hacen juego perfecto con la formalidad del patrón de cuadros en el pantalón.