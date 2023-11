Cómo influye el estilo snowboarding en la moda urbana

De la mano del snowboarding la moda urbana se desliza sin importar el terreno y haciendo frente al clima, por extremo que éste sea. Un estilo que influye en nuestro espíritu de aventura y nos invita a explorar: MTE, the Vans.

Si estás en el mood de algo diferente, Made for the elements (dicho en forma breve: MTE) es una colección que vas a amar por duplicado, y es que la ropa invernal tiene dos beneficios, es extremadamente funcional y absolutamente resistente.

Pero eso no es todo, porque en las últimas colecciones ready to wear hemos visto que también está de moda. Su influencia en la moda urbana era algo inevitable, aunque, como siempre sucede ¡nos sorprende! Es como el encuentro de dos culturas o dos terrenos completamente diferentes, que al fusionarse resultan en grandes looks.

Es así que hemos visto cómo los diseñadores de moda urbana están encontrando nuevas formas de incorporar los elementos funcionales de looks invernales en prendas perfectas para llevar en la ciudad.

Cómo influye el snowboarding mood

Vans, quien está en la cima de las tendencias, ofrece una nueva propuesta que te invita a protegerte de las inclemencias del tiempo, rescatando características prácticas en la moda urbana:

Resistencia: Esta ropa debe ser capaz de soportar condiciones extremas, por lo que se fabrica con materiales de alta calidad y construcción robusta.

Funcionalidad: El calzado y la ropa son cómodos y fáciles de usar, incluso en condiciones difíciles.

Estilo: ¿Sacrificar tu look? ¡Para nada! El estilo para conquistar la cima, es perfecto para transitar por la ciudad.

Cuál es el resultado de la fusión

La ropa de frío es la tendencia it del momento, y en la moda urbana es notoria su influencia en:

Chaqueta acolchada: ¿Cómo habíamos vivido sin chamarras de plumas en nuestro closet? Esta prenda clave del guardarropa de alpinismo ahora es una prenda clave en la moda urbana. Versátil, moderna y con el toque oversize que nos encanta.

Pantalones cargo: Nadie se niega a llevar un bolso extra cargado de estilo. Por eso temporada, los pantalones cargo se han convertido en un elemento básico de la moda urbana. Son de lo más práctico, además de ser cómodos y funcionales.

Botas todo terreno: El calzado Vans MTE lo tiene todo: son cómodas, su suela todo terreno es un hit de la temporada (¿oíste de la suela track?). Ofrecen aislamiento térmico y son impermeables. En otras palabras y para abreviar, le dan el toque de estilo a cualquier look.

Snowboarding y moda urbana: perfect match

Aquí hay algunos consejos para elevar tu look en esta época del año: