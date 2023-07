Cómo combinar sandalias de plataforma sin sufrir en el intento

Es un tipo de comeback a las plataformas de los noventa que con su material de gaucho y plástico —a veces— nos daban vibras de las Spice Girls con una mezcla de Lizzie McGuire. Es correcto, están de regreso y ahora con más versatilidad, opciones y colores. Con sus suelas de plataforma elevadas y tacones gruesos, las sandalias de plataforma no solo añaden altura, sino que también te brindan un impulso de confianza. Ya sea que estés paseando por la playa, explorando las calles de la ciudad o disfrutando de un día de compras, estos zapatos llamativos elevarán tu atuendo a nuevos niveles de estilo.

Desde diseños elegantes y minimalistas hasta patrones audaces y vibrantes, hay una sandalia de plataforma para cada fashionista.

¿Cómo combinar sandalias con plataforma estilo 90’s?

Las sandalias de plataforma son la máxima declaración de moda de esta temporada. Estos zapatos de tendencia no solo proporcionan altura y alargan tus piernas, sino que también ofrecen comodidad y estabilidad. Para lucir el estilo de las sandalias de plataforma, combínalas con un vestido maxi fluido para obtener un aire bohemio, o elige unos vaqueros cortos y una blusa elegante para un conjunto casual pero sofisticado. No temas experimentar con diferentes colores y estampados para agregar un toque divertido a tu look.

Para un moderno, prueba combinar tus sandalias de plataforma con pantalones de pierna ancha de talle alto y una blusa metida por dentro; esta combinación crea una silueta estilizada y alarga aún más tus piernas. Agrega un cinturón para ceñir tu cintura y accesoriza con gafas de sol extragrandes y un sombrero de ala ancha para darle un toque hollywoodense —te estamos hablando a ti, look para brunch.

Aprovecha la versatilidad de las sandalias de plataforma incorporándolas a tus conjuntos casuales del diario: para un look relajada y trendy combínalas con unos shorts de mezclilla desgastados y una camiseta gráfica suelta; completa el conjunto con una chaqueta de mezclilla colocada sobre los hombros. Si te diriges a la playa, ponte una falda maxi fluida y un top de hombros descubiertos. Sin importar cómo elijas combinarlas, las sandalias de plataforma son el accesorio perfecto para elevar tus conjuntos veraniegos de forma retro pero chic.