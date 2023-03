Coach presenta su colección Fall 2023 en New York Fashion Week

Bajo la dirección creativa de Stuart Vevers, la firma neoyorquina presentó una colección cargada de nostalgia que nos hace desear que el próximo otoño llegue pronto.

Por María José Guzmán. Acompañada de una banda sonora que nos transportó a los noventa –“Every me and every you”, de Placebo, y “Bittersweet Symphony”, de The Verve, auténticos himnos de aquella época– la colección Fall 2023 de Coach, presentada en el marco de la semana de la moda en Nueva York, fue una mezcla de nostalgia, aires grunge y romanticismo. Stuart Vevers, quien este año cumple una década como director creativo de la marca, vuelve a darle a su propuesta ese giro cargado de coolness que ha caracterizado a sus colecciones desde que está al frente de Coach. Looks totales en mezclilla distressed y de silueta holgada; chamarras y faldas largas de piel –algunas metalizadas–; gabardinas y abrigos en patchwork; sweater dresses con motivos lúdicos como dinosaurios, superhéroes y dibujos animados; vestidos fluidos con transparencias y holanes emparejados con botas militares; shoulder bags, bolsos de corazones y totes extra-extra large… Estos fueron los protagonistas de una colección que retoma las prendas esenciales de los noventa para reinventarlas en propuestas muy ad hoc y deseables para el 2023. Cabe destacar –y aplaudir– que todas las prendas también tuvieron un look and feel genderless. Es fascinante cómo un creativo puede hacer que prendas moody y desenfadadas luzcan sofisticadas. Vevers lo logró con esta nueva entrega para Coach: nos hace querer ser esa persona usando el romántico vestido transparente con tirantes y combat boots –que nos recordó la época en la que Courtney Love lideraba vocalmente a la banda Hole–, pero con el crecimiento y evolución en materia de diversidad, equidad y humanidad que tenemos hoy en día. [video width="1280" height="720" mp4="https://www.harpersbazaar.mx/wp-content/uploads/2023/02/Video-Coach.mp4"][/video]

Sobre esta conciencia social, fue grato ver desfilar a un line-up de modelos mucho más diverso, tanto en etnicidad como en tipos de cuerpos. Así como también ver a uno de los iconos más revolucionarios de la actualidad, Lil Nas X –el rapero que ha colaborado en proyectos con Coach en favor de la inclusión– en primera fila durante el desfile. Sin duda, la presentación de la colección de Coach Fall 2023 fue un claro ejemplo de reinvención de clásicos del pasado, comodidad chic como prioridad y una invitación a romper las reglas en un momento en donde los códigos de vestimenta de antaño resultan obsoletos. Hay muchas historias por escribir por parte de Stuart Vevers en Coach y nosotros estamos deseando seguir siendo parte de ellas.

