Blue Book 2024: Tiffany Céleste da la bienvenida a cuatro nuevos capítulos

Tiffany & Co. anuncia la tercera y última fase del lanzamiento de Blue Book 2024: Tiffany Céleste, el cual presenta las nuevas piezas de la colección de Alta Joyería. Esta, celebra la imaginación sin límites de Jean Schlumberger y su fascinación por los misterios del universo. Nathalie Verdeille, directora artística de Joyería y Alta Joyería de Tiffany, rinde homenaje a las obras del legendario diseñador en cuatro nuevos capítulos: Owl on a Rock, Phoenix, Unicorn y Star Burst. Cada capítulo reinterpreta una creación icónica de Jean Schlumberger e incluye su diseño más emblemático en Tiffany & Co.: Bird on a Rock.

Blue Book 2024: Tiffany Céleste

“Cada capítulo comenzó con un estudio intensivo de los temas o motivos que lo inspiraron. Para el lanzamiento de otoño de Tiffany Céleste, los capítulos Star Burst, Phoenix, Owl on a Rock y Unicorn hacen referencia a obras maestras de archivo de Jean Schlumberger, como su broche Phoenix,” dijo Nathalie Verdeille, directora artística de Tiffany & Co. “Cada nuevo diseño es una oda a la creatividad ilimitada de Jean Schlumberger.”

Con un giro moderno al icónico Bird on a Rock de Jean Schlumberger, la serie de broches Owl on a Rock presenta al ave nocturna, posada sobre una “roca lunar”. Los broches de búho muestran el Bird on a Rock de noche y representan misterio, magia y el mundo espiritual. Cada búho tiene una personalidad y carácter distintivos que complementan la gema sobre la que está posado. Ópalos negros, piedras lunares, tanzanitas y zafiros estrella capturan el aspecto y la sensación de la luna y el cielo nocturno.

Como una nueva interpretación del fascinante broche Phoenix de Jean Schlumberger by Tiffany, el motivo del fénix representa al mitológico pájaro y su simbolismo del renacimiento al estallar en llamas, levantarse de las cenizas y lograr una nueva vida. El nombre Phoenix proviene de una antigua palabra griega que describe un color rojo ardiente, el cual hace referencia a la gema.

Un broche y un anillo presentan un ópalo de fuego con zafiros Umba, mientras que otros diseños presentan rubelitas, que simbolizan los matices de las llamas del fénix. Además, un collar excepcional presenta 17 rubelitas con un peso total de más de 73 quilates.

El unicornio es una criatura mítica que capturó la imaginación de Jean Schlumberger, especialmente su llamativo cuerno en espiral. Este tema se inspira en los diseños Crazy Twist de Jean Schlumberger, que destacan por los giros incrustados con diamantes y zafiros púrpuras y rosas. Este capítulo presenta un broche de unicornio que exhibe una turmalina bicolor de más de 25 quilates.

El capítulo Star Burst es una oda a las galaxias con alta actividad estelar, entre las más luminosas del universo. Estos diseños exhiben una brillante luminosidad, lo cual incluye un collar con seis ópalos cristalinos de más de 64 quilates y diamantes.

La Casa también recibirá nuevos diseños de los capítulos previamente revelados; Apollo, Arrow, Ray of Light y Shooting Star; en la iteración de otoño. Cada creación redescubre las interpretaciones icónicas de Jean Schlumberger del Sol, la Luna, las estrellas, galaxias distantes y mundos de fantasía.