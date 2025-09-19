Por Mariana Mijares

Fotos: Cortesía Destination Toronto

Sin duda, Toronto es uno de los epicentros del arte en Canadá, no solo por sus reconocidos museos y sus diversas galerías, sino por espacios comunitarios que laten con la energía de sus barrios y noches creativas que encienden la agenda cultural.

Con paisajes que se tiñen de tonos dorados y el aire fresco que anuncia la nueva estación, esta ciudad de Ontario se convierte en un escenario perfecto para descubrir el arte en todas sus formas. Te compartimos de qué manera vivir un otoño cultural en Toronto.

Modernismo, feminismo y noches encendidas en el AGO

En el Art Gallery of Ontario (AGO), la retrospectiva Joyce Wieland: Heart On celebra a una de las creadoras más influyentes de Canadá con un recorrido que abarca textiles, collages, cine experimental y activismo feminista, recordándonos que su obra se adelantó a debates contemporáneos sobre ecología y equidad.

Este espacio también presenta Steam: Impressionist Painting Across the Atlantic, donde 20 obras muestran cómo los viajes en barco y tren a finales del siglo XIX transformaron la mirada de los artistas. En Moments in Modernism encontrarás nombres icónicos como Warhol, Rothko y Richter junto a figuras canadienses como Norval Morrisseau y Rita Letendre.

Además, cada viernes por la noche, el AGO se transforma con conciertos, charlas, maker nights y teatro en vivo. Con iniciativas como la entrada gratuita para menores de 25 años y el Annual Pass de $40 CAD, esta galería se consolida como una de las instituciones más accesibles e inspiradoras de la ciudad.

Entre santos, pecadores y Crocs

Viajar en el tiempo es posible en el Royal Ontario Museum (ROM) gracias a la exposición Saints, Sinners, Lovers, and Fools: 300 Years of Flemish Masterworks, que reúne más de 80 piezas de Rubens, Van Dyck y otros maestros que revelan la riqueza de tres siglos de historia.

Muy cerca, el Bata Shoe Museum ofrece una experiencia más lúdica, con exposiciones dedicadas al calzado y talleres creativos, como aprender a tejer coloridos granny squares para personalizar Crocs.

Para complementar estas experiencias culturales con una estadía a la altura, el Four Seasons Hotel Toronto, ubicado en Yorkville, es un refugio perfecto. El hotel combina elegancia contemporánea y cálida hospitalidad, con habitaciones recién renovadas que se inspiran en los paisajes y la vida silvestre canadiense, logrando un ambiente acogedor y sofisticado. Otro must es vivir su Afternoon tea, que invita a saborear la tarde al estilo más elegante.

A la par, hay que probar la propuesta gastronómica de Café Boulud, del célebre chef Daniel Boulud, que enriquece la estancia con entradas como el Velouté de Maïs, una delicada sopa fría de maíz dulce con camarones de Columbia Británica y mantequilla dorada, o el Foie Gras acompañado de brioche tostado y jugo de Armagnac. Entre los platos fuertes, puedes deleitarte con el Agneau | Aubergine, un lomo de cordero de Alberta en costra de hierbas con berenjena rostizada y feta batido, y el clásico Poulet à la Crème, un pollo rostizado acompañado de una salsa cremosa de morillas y ejotes con almendras. Para cerrar el día, disfruta un cóctel en d|bar, donde el ambiente vibrante reúne a locales y celebridades, especialmente durante el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Galerías que laten con la ciudad

Después de recorrer los grandes museos, vale la pena adentrarse en otra importante escena artística, las galerías. El punto de partida puede ser Daniels Spectrum, en pleno Regent Park. Este centro cultural comunitario de acceso gratuito, alberga las Hallway Galleries, donde se exhiben obras de artistas locales e internacionales. Un espacio vivo que invita a descubrir propuestas frescas.

Cerca del Lago Ontario y el Waterfront está The Power Plant, la galería pública de arte contemporáneo más importante de Canadá sin colección permanente. Su atmósfera relajada, en sintonía con el lago, y su programación de exposiciones y charlas la convierten en un lugar ideal para cuestionar, explorar y reflexionar sobre el arte actual. No dejes de probar un café o un cóctel en Boxcar Social.

Más al noroeste, Canvas Gallery ofrece un punto de encuentro para el arte hecho por y para la comunidad, con eventos que conectan a creadores emergentes y consolidados, además de dar visibilidad a grupos marginados. A pocos minutos caminando, Cooper Cole rompe moldes con una propuesta minimalista y obras que desafían géneros, predominando el pop surrealista.

Y si la idea es prolongar la noche, tu recorrido puede continuar con el llamado “west-end art crawl”: desde las propuestas arriesgadas de Mercer Union, pasando por los reconocidos artistas de Daniel Faria Gallery como Douglas Coupland, Shannon Bool y Mark Lewis, hasta las activaciones y exposiciones del Museum of Contemporary Art Toronto (MOCA), que con sus Free Friday Nights democratiza el acceso al arte.

Elige tu propia ruta y descubre el mosaico cultural que hace de Toronto uno de los mejores destinos de Canadá.