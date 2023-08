Lleva tu estilo y sofisticación a todos los espacios de tu casa

Sabemos que cuidas todos y cada uno de tus espacios, desde las tonalidades, los muebles, la decoración y todo lo que en conjunto hace de tu casa algo muy único y especial, pesando en mantener esa armonía LG Electronics presenta una solución integral que te hará más fácil la vida.

Y es que aceptémoslo, un centro de lavado es indispensable en todas las casas, pero si además logra encajar perfecto en cualquier espacio y convivir con cualquier diseño es doblemente valioso. En nuestra interminable búsqueda por presentarte los productos más innovadores encontramos la LG WashTower.

Olvidáte de los centros de lavado enormes que secuestraban mucho espacio o eran complicados de manejar, la LG WashTower además de combinar lavadora y una secadora independientes, cuenta con un diseño plano e integrado que proporciona una experiencia de lavado óptimo, con un diseño sutil y minimalista que vas a amar, además tiene el control de forma central (Center Control), el cual está situado en la parte frontal, entre la lavadora y la secadora, te permite programar las funciones y ajustes fácilmente desde un lugar único y cómodo. En comparación con la versión de 2019, la anchura y la profundidad de este centro de lavado se han reducido en 100 y 170 milímetros, respectivamente, mientras que la lavadora ofrece una capacidad de 13 kilogramos y la secadora de 10 kilogramos, ideal para cargas grandes de ropa.

Y acorde con su campaña “Ver para creer”, la LG WashTower ahora tiene una altura menos de (235 milímetros menor), lo que te permite el acceso más cómodo a la ropa en la secadora, colocada en la mitad superior del centro de lavado, para un manejo más fácil del filtro y la posibilidad de instalar WashTower Compact en habitaciones con techos bajos. Al requerir menos espacio de instalación que una lavadora y secadora apiladas, el nuevo modelo de LG libera espacio para otros usos, como el almacenamiento de detergentes, suavizantes o ropa blanca.

La inteligencia artificial en el lavado

Aunque no lo creas es tan sofisticada la tecnología de la LG WashTower que cuenta con Artificial Intelligence Direct Drive (AI DD), capaz de identificar el patrón de lavado más adecuado (movimientos del tambor, temperatura del agua y duración del ciclo de lavado) para cada carga, reduciendo los daños en los tejidos para que tu ropa siempre esté perfecta.

Y no solo eso, la función Smart Pairing te permite ahorrar tiempo al sincronizar la secadora con la lavadora; seleccionando automáticamente el mejor ciclo de secado en función de los ajustes de la carga de la lavadora. Con un excelente rendimiento, LG WashTower Compact reduce los tiempos de lavado con TurboWash™ 360 y los tiempos de secado mediante la función de precalentamiento Prepare to Dry, para que no tengas que preocuparte y tu ropa se lave prácticamente sola mientras disfrutas de tu serie favorita.

Ahora ya lo sabes, por el diseño, la tecnología, practicidad y máximo cuidado de tu ropa, la LG WashTower mejora tu vida y es perfecta para ti.