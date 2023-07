Estas lujosas bebidas combaten el ‘jet lag’ —y además te harán lucir radiante

Aunque vueles en Business/First -o en Coach- el jet lag es inevitable. Nadie se salva del “impuesto” que te pone la naturaleza por disfrutar de unas vacaciones en el extranjero. Así que llegar cansada no solo arruina tus primeros días en ese destino que tanto llevas saboreándote, también tu piel. Para evitar sentirte y lucir fatigada es crucial mantenerte hidratada, además de tener una buena actitud durante el viaje (el champagne no cuenta, sorry). Por supuesto que el agua simple es opción, pero los máximos aliados para tus próximos vuelos son un suplemento en polvo y un té herbal elaborados específicamente para contrarrestar el nefasto impacto de los cambios de zonas horarias en nuestro cuerpo.

El boost con sabor a limonada de fresa para cuidar tu salud y verte radiante

Se trata del Flight Elixir de FlightFud, un suplemento en polvo creado por la sobrecargo Kaeli Bauman y la viajera experta Jamie Renney. Tuve la oportunidad de probarlo el año pasado cuando regresé de Puerto Rico, un trayecto eterno ¡con solo una escala! y puedo decir que la pesadilla fue más llevadera gracias a él, sobre todo si buscas evitar todas esas bebidas repletas de conservadores, azúcares, con sustancias impronunciables que sirven en los aeropuertos y en los aviones.

Si bien parece un té frío inspirado en una bebida de recuperación post-workout, nada que ver. Su presentación en sobre lo vuelve muy práctico; nada de qué preocuparte en los filtros de seguridad, además conseguir agua en el avión no es problema. Sus ingredientes totalmente naturales fueron seleccionados para ayudar a funcionar a tu cuerpo y protegerlo cuando se encuentra a 30 mil pies (9 mil 144 metros) de altura. “El aire de la cabina es más seco que el del Desierto del Sahara”, señalan Bauman y Renney en el blog de su sitio. Por eso es común que se experimente piel acartonada y labios agrietados.

Un elixir para tu piel

Cuenta con saúco (alto en vitaminas A, B y C) y astrágalo (planta medicinal que favorece la circulación) para fortalecer el sistema inmune. Ambos también son poderosos antioxidantes, los cuales necesitas para hacerle frente a los radicales libres como una profesional. Sin embargo, el ingrediente estrella es el Pycnogenol (extracto de corteza de pino marítimo francés), que desinflamará, activará tu función cognitiva, además de proteger tu piel de los rayos UVB. La cereza regulará el ritmo circadiano, mejorando la calidad y cantidad de sueño, mientras que para una óptima hidratación los electrolitos corren a cargo de los cristales de agua de coco.

La hora del té

En caso de que prefieras algo caliente para relajarte con varios beneficios, entonces apuesta por el Jet Lag tea de LOT 35. Este forma parte de la curada colección de tés de la marca Fairmont y es la concentración ideal de antioxidantes para no sufrir durante horas sentada en el avión. Contiene arbusto rojo (nada de cafeína, mucha vitamina C y flavonoides para evitar el envejecimiento prematuro), rosa mosqueta (con propiedades regenerativas, reparadoras, reafirmantes, antiinflamatorias y depurativas o sea, detox), jengibre (para el cerebro y el sistema inmune), polen de abeja (con cualidades calmantes, astringentes para la piel) y por último, la caléndula (contrarresta la nocividad de los rayos ultravioleta).

¿Lista para llegar a tu siguiente destino internacional con energía y luciendo radiante?