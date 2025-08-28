Suscríbete
Estilo de vida

5 razones por las que Perú es un destino de lujo en América Latina

Además de viajar en tren a Machu Picchu o subir la montaña de los 7 colores, Perú tiene una oferta increíble que no puedes perderte en tus próximas vacaciones

August 27, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
DSC_7940-2.jpg

5 razones por las que Perú es un destino de lujo en América Latina

Cortesía JW Marriot

Viajar a Perú es descubrir un país que ha sabido convertir su riqueza histórica y cultural en una propuesta contemporánea de lujo y sofisticación. Lejos de limitarse a ser un destino turístico tradicional, el país andino ofrece experiencias que elevan cada instante: desde hoteles enclavados en escenarios milenarios hasta una gastronomía reconocida como una de las mejores del planeta. Perú no solo se visita, se vive con los sentidos y se recuerda como un viaje exclusivo, hecho a la medida para quienes buscan autenticidad —y los sitios más instagrameables.

También te interesa...
A woman in a white dress enjoys the view to Mykonos, Greece
Perfumes
10 destinos, 10 perfumes: las fragancias frescas y envolventes perfectas para cada lugar de vacaciones
July 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-288.jpg
Estilo de vida
Los 8 destinos musicales más emblemáticos
September 20, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

Un aeropuerto renovado

La primera impresión de Perú empieza en Lima, en el renovado aeropuerto Jorge Chávez, la nueva terminal está proyectada como la más moderna de Sudamérica. Sus espacios han sido concebidos para que cada pasajera encuentre un entorno pensado para la comodidad y el disfrute. Áreas VIP donde el tiempo transcurre con calma, boutiques que acercan las firmas de lujo más exclusivas y propuestas gastronómicas que celebran la cocina peruana antes incluso de pisar sus calles. Más que un punto de tránsito es la puerta de entrada a un país inmensamente rico en muchos sentidos.

jwmCUZMCpo.555849.jpg

Disfruta del spa en JW Marriot Cusco

NICK RADFORD

Hoteles que preservan el alma del pasado

En Cusco, el JW Marriott Cusco se erige como ejemplo de la hospitalidad de lujo en Perú. A solo 20 minutos del aeropuerto y a tres cuadras del centro histórico del ombligo del mundo, este hotel ha sido reconocido como Patrimonio Cultural del país al integrar en su arquitectura restos arqueológicos de épocas preincaicas, incas, coloniales y republicanas —las cuales podrás visitar en la ruta del monje, una experiencia sinigual. El resultado es un espacio donde conviven siglos de historia con todas las comodidades: un spa que invita al descanso profundo, gastronomía de altura en Qespi y habitaciones con sistema de oxigenación complementario para asegurar el máximo confort en la altitud cusqueña. Hospedarse aquí es sumergirse en una experiencia cultural envolvente sin renunciar a la comodidad.

fotografía sin título-001.jpg

JW Marriott Cusco

Cortesía

Gastronomía celebrada en el mundo

La cocina peruana es, sin duda, una de las cartas de presentación más poderosas del país. Reconocida por la UNESCO y premiada en los principales rankings internacionales, combina tradición, innovación y una biodiversidad inigualable. En Cusco, espacios como Qespi reinterpretan las recetas ancestrales en clave contemporánea. Probar un ceviche fresco con leche de tigre o aventurarse con el Chiri Uchu, plato emblemático del Corpus Christi, es vivir la cocina no como un acto cotidiano, sino como un encuentro con el arte y la historia.

Clase de ceviche-JW Cusco.png

La gastronomía peruana es reconocida a nivel mundial

Cortesía JW Marriot

El pisco, la esencia líquida de Perú

Ninguna experiencia en Perú estaría completa sin descubrir su bebida insignia: el pisco. Con denominación de origen y un proceso de destilación que se mantiene fiel a sus raíces, este destilado encarna la sofisticación de un país que convierte la tradición en un gesto de elegancia. Su versión más célebre, el Pisco Sour, se ha transformado en un emblema de la coctelería internacional, capaz de seducir tanto a conocedoras experimentadas como a viajeras curiosas. En cada sorbo se celebra la autenticidad de los valles peruanos y la maestría de su gente.

Moda andina

El lujo en Perú también se viste. Las prendas confeccionadas en lana de alpaca, vicuña o llama son un testimonio de la sofisticación que surge del saber ancestral. Su suavidad, ligereza y calidez natural las han convertido en fibras codiciadas por la alta moda internacional. Cada pieza es el resultado de un trabajo artesanal que honra las técnicas transmitidas por generaciones, transformando lo local en un objeto de deseo global. Al vestir estas fibras, no solo se lleva un abrigo exquisito, sino la esencia de los Andes convertida en símbolo de distinción.

Captura de pantalla 2025-07-04 140614 (1).png

Moda peruana de lujo

Instagram

En Perú, cada detalle —desde un check-in en un hotel histórico hasta un brindis con pisco sour en la parte más alta de Cusco, con una mirada excepcional a toda la ciudad— habla de un lujo que se vive de manera auténtica, sofisticada y profundamente memorable. Viajar aquí es adentrarse en un universo donde la historia, la naturaleza y la modernidad se encuentran para crear experiencias únicas que trascienden el tiempo.

viaje Vacaciones Destinos vacaionales
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Grace Kelly Shows Off Engagement Ring
Estilo de vida
El metal que nunca deberías elegir para tu anillo de compromiso —y las dos opciones que merecen tu
August 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jeff Bezos And Lauren Sanchez Wedding
Celebridades
San Domenico Palace: el refugio de lujo de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en su luna de miel
July 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-07-02 081250.png
Estilo de vida
Cuatro noches de cine gratuito en el Louvre: descubre películas icónicas bajo las estrellas
July 02, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_475714353_1328889138149334_4902503522602377011_n (1).jpg
Estilo de vida
Guía rápida para elegir adecuadamente tu primer reloj de lujo
June 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Justin Timberlake With Family At The Omega European Masters
Estilo de vida
Guía de regalos Día del Padre 2025: celebración a papá con estilo
Celebra el Día del Padre con un homenaje lleno de significado y encuentra el regalo perfecto para agradecer todo su amor y dedicación
June 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The Hollywood Foreign Press Association And The Hollywood Reporter Party At 2019 Toronto International Film Festival - Inside
Estilo de vida
Día del Padre 2025: el regalo perfecto para papá
Celebra a papá con un regalo de lujo este Día del Padre 2025, un gesto elegante y emotivo que honra su amor y dedicación con la distinción que merece
June 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
kia-sportage-2026-la-companera-mas-sofisticada-para-tus-aventuras-urbanas.jpg
Estilo de vida
Kia Sportage 2026: la compañera más sofisticada para tus aventuras urbanas
May 29, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
Fort Lauderdale Florida ZSkyline
Estilo de vida
Qué hacer antes y después de un crucero en Fort Lauderdale
Playas, arte, cocina elevada o canales venecianos, descubre todo lo que puedes hacer en este destino de Florida
May 25, 2025
 · 
Mariana Mijares