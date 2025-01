La modelo Mariacarla Boscono y Claudio Stecchi están locamente enamorados en la nueva campaña de Gucci

Por Kristina Ang Kristina Ang

El amor está en el aire y es el protagonista de la última campaña de San Valentín de Gucci, Gucci Together , fotografiada por la fotógrafa de retratos estadounidense, Tina Barney. Para la ocasión, el director creativo Sabato De Sarno eligió a algunas de las parejas más queridas de la moda, como Liya Kebede y Philippe Rousselet, Pixie Geldof y George Barnett, y el propio director de estilo de Bazaar , Carlos Nazario, y su socio Joe Morris.

Con esta campaña, queríamos contar y celebrar el amor en todos sus matices. El elenco incluye familias de todo tipo, parejas enamoradas y amigos unidos por un profundo afecto Sabato de Sarno

Entre los invitados se encuentran los recién casados italianos Mariacarla Boscono y Claudio Stecchi. La supermodelo italiana cerró su reciente enlace con el saltador con pértiga olímpico italiano con una íntima ceremonia civil en el Palazzo Vecchio de Florencia el pasado otoño, tras una extravagante boda en Sicilia.

Cuando se le pidió que describiera la ceremonia, Stecchi reflexionó: “Fue muy rápida, pero aun así muy emotiva”. La pareja, que todavía disfrutaba de la felicidad de su reciente unión, canalizó esa energía en la campaña, cuyo objetivo era explorar expresiones auténticas de amor mostrando familias y parejas reales.

El director de estilo general de Bazaar, Carlos Nazario y Joe Morris posan para la nueva campaña de Gucci. Tina Barney

“Creo que fue muy real para nosotros y que la foto, por la forma en que está hecha, parecía que estábamos en casa”, recuerda Boscono de la sesión. La estrella de la moda no es ajena a ponerse delante de la cámara, pero no es frecuente que comparta protagonismo con su marido y su hija, Marialucas, que estuvo allí apoyándola. “Teníamos niños correteando y entonces llegó Liya (Kebede) con todos sus hijos. No veía a sus hijos desde que eran muy pequeños, así que fue divertido”.

Los dos no podrían haberse sentido más a gusto rodando con la marca de herencia italiana. “Cuando estábamos rodando... sentíamos que éramos como esta pareja italiana”, describe Boscono. Ambientada en una villa italiana, la campaña publicitaria captó un ambiente hogareño lleno de calidez y emociones vividas. “Era una villa increíble, pero los muebles parecían de casa. Como un lugar donde vives, no como un hotel de lujo donde no hay alma”, dice Stecchi.

La pareja italiana acaba de echar raíces en Florencia, la ciudad de origen de Gucci, y nunca han estado tan enamorados. “Nos gusta estar cerca todo el tiempo, muy cerca físicamente. Como tocarnos las manos, abrazarnos, abrazarnos mientras caminamos”, explica Stecchi.

“Creo que los italianos son muy físicos. Somos muy cariñosos”, añade Boscono.

Mariacarla Boscono y Claudio Stecchi posan para la nueva campaña de Gucci. Tina Barney

Incluso en las imágenes en las que no se tocan, los dos consiguen transmitir la intención de la campaña sobre el poder de los lenguajes del amor íntimo a través de intercambios tácitos. En una de las imágenes, Boscono aparece en primer plano con un vestido de encaje y un bolso a juego en el último color distintivo de la marca, Gucci Rosso Ancora. Por su parte, Stecchi aparece descansando en segundo plano con una impecable camisa azul abotonada y unos elegantes pantalones. “Le estoy dando la espalda, pero creo que voy vestida un poco provocativa y creo que la foto es casi como si él estuviera disfrutando mirando a su mujer”, subraya Boscono.

Rae Boxer, Etienne Deroeux y Lula Deroeux Boxer posan para la nueva campaña de Gucci Tina Barney

Boscono no se privó de compartir las pequeñas cosas que Stecchi hace a diario y a las que se ha aficionado. “Tengo que decir que soy una mujer muy afortunada. Hace de todo”, elogia Boscono. “Siempre me hace mi comida favorita. Cuida de nosotros como una familia”.

Cabría esperar que les resultara bastante difícil pasar tiempo juntos, debido a las exigencias de sus respectivas carreras y a sus apretadas agendas. Y de hecho, los dos dicen que nunca están juntos más de ocho días seguidos, pero también reconocen lo gratificante que puede ser volver a estar juntos después de estar separados. “También es bonito porque, cuando vuelves a estar juntos, tienes ese fuego, y quieres estar junto, como si realmente quisieras hacer todo junto”, comenta Stecchi.

George Barnett y Pixie Geldof posan para la nueva campaña de Gucci

Hong Lin y Senyao Chen posan para la nueva campaña de Gucci Tina Barney

Su amor incondicional es el mensaje que Boscono y Stecchi esperan que la gente se lleve de esta campaña. “Creo que este proyecto era una parte muy natural de lo que somos en nuestras almas... ya sabíamos que, al abordar este proyecto, iba a ser, ya sabes, así somos nosotros, así es nuestro amor”, afirma.

¿Qué planes tienen Boscono y Stecchi para San Valentín? Cuanto más sencillos, mejor. “Nos gustan las cosas sencillas, ya sabes, ir al mercado, dar un paseo, tomar un café por la mañana. Sólo queremos estar juntos”, concluye Boscono.

Publicado originalmente en Harper’s Bazaar US.