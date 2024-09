Without Blood, la película dirigida por Angelina Jolie donde actúa Salma Hayek - todo lo que sabemos

El Festival de Cine de Toronto fue un despliegue de nuevas obras cinematográficas y, por supuesto, mucho glamour en la alfombra roja. Esta edición número 49 toma lugar del 5 al 15 de septiembre 2024, y ha tenido presentaciones especiales como Emilia Pérez (Jacques Audiard) con Selena Gomez, Babygirl, el thriller erótico con Nicole Kidman, y Queer (Luca Guadagnino), entre otras. Pero una de las que más expectativa generó y presentó talento mexicano fue Without Blood, película dirigida por Angelina Jolie donde actúan Salma Hayek y Demián Bichir. Esto es todo lo que sabemos sobre su estreno, sinopsis y más.

Sinopsis Without Blood con Salma Hayek

Esta historia con tintes de parábola sobre familia, guerra y venganza está dirigida por Angelina Jolie y fue filmada en los famosos estudios Cinecittà de Roma, escriben en el sitio oficial del TIFF. Está basada en la novela homónima de Alessandro Baricco.

En un paisaje fronterizo a principios del siglo XX, un grupo de pistoleros desciende sobre una granja remota, decididos a ejecutar su venganza. Su objetivo, un médico —solo con su hijo e hija— trata desesperadamente de proteger a sus hijos. Inevitablemente, las balas vuelan.

Años más tarde, Nina (Hayek Pinault) entabla conversación con Tito (Demián Bichir), un vendedor de lotería, en lo que parece ser una charla casual en su quiosco. Pero el encuentro no es casual. Pronto, él se da cuenta. “Sé quién eres”, dice Tito, “y sé por qué has venido”. A medida que continúa la conversación, queda claro que la venganza proyecta una larga sombra y toma muchas formas.

Angelina Jolie tiene entre sus créditos como directora In the Land of Blood and Honey (2011), Unbroken (2014) y la selección del Festival First They Killed My Father (2017). Without Blood (2024) es su película más reciente.

Reparto de Without Blood

Al momento, se sabe que actuarán: Salma Hayek Pinault, Demián Bichir y Juan Minujin.

Tráiler de Without Blood con Salma Hayek y Demián Bichir

Cuándo estrena Without Blood en México

La premiere mundial de esta película fue el 8 de septiembre 2024, pero aún está por confirmarse la fecha de estreno oficial en los cines de diferentes lugares.