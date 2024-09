Monica Bellucci nos habla sobre Beetlejuice, Beetlejuice: “Fue un momento increíble para mí"

Tim Burton y el casting de la cinta Beetlejuice, Beetlejuice viajaron hasta nuestro país para hacer la promoción de esta tan esperada secuela. Tuvieron que pasar 36 años para que por fin lograra salir a la luz, pero el director nos platicó que: “tuve que intervenir. El guion era bueno, pero todos realmente contribuyeron con ideas. Eso fue lo hermoso para mí, como en el espíritu de la primera cinta, hubo mucha improvisación, había mucha gente a diario ideando cosas en el set. Entonces, para mí, la energía fue fantástica y eso, hizo mi trabajo muy creativo y divertido, supongo que se podría decir nostálgico. No sé. Va a ser interesante que esta película la va a ver una nueva generación”.

La película, afortunadamente, recurre a un casting bien orquestado, liderado por Michael Keaton como Beetlejuice, Winona Ryder como Lidya Deetz, Catherine O’Hara como Delia Deetz y la adición de cuatro nuevos personajes (Willem Dafoe, Justin Theroux, Jenna Ortega y Monica Bellucci) que se suman a esta monstruosa y divertida historia.

El diseño de producción de Mark Scruton (Merlina) y el de vestuario a cargo de la multipremiada Colleen Atwood, ayudaron al elenco para regresar al inframundo de una manera muy Burtonesca. Y para platicarnos cómo fue la experiencia tuvimos la oportunidad de hablar unos minutos con Monica Bellucci.

Monica, ¿qué puedes decir sobre tu personaje y el papel que desempeña en la película?

Monica Bellucci: Dolores es un demonio chupa almas atrapada en el más allá. Mientras Beetlejuice caza a todos, ella lo caza a él y es la novia de Beetlejuice que ahora busca venganza. Tuvieron una corta e intensa historia de amor que terminó muy mal con la muerte. Cuando se despierta en el más allá llena de rabia, desesperación y obsesionada con la venganza, se recupera. Veremos cómo en una escena que parece casi una escena de baile de terror. Me tomó dos o tres días filmar este momento y tuve que aprenderme una coreografía completa. Entonces jugué a verme como una muñeca rota, pero debo decir que fue muy divertido.

¿Cómo fue entrar al mundo de Tim Burton?

Todo lo que puedo decir es que Tim me dijo que ‘tengo un papel clave en esta película para el cual pensé en ti’. Y por supuesto estaba muy feliz de aceptarlo, le dije que sí antes de leer el guion. Aunque en realidad, ahora que lo pienso deberíamos preguntarnos por qué pensó en mí para interpretar a un demonio que chupa almas (risas).

Monica Bellucci nos habla sobre Beetlejuice, Beetlejuice: “Fue un momento increíble para mí" cortesía

¿Colleen Atwood creo un look gótico fantástico para tu personaje? ¿Porqué la elección de un vestido de novia negro, acaso ese es un vestido de venganza perfecto?

Tu que ya viste la película sabes que cuando este demonio regresa a la vida, quiere vengarse de Beetlejuice entonces entra a una tintorería y escoge un vestido de novia, pero como ella es un demonio –algo que comparte con Beetlejuice, su lado oscuro–, decide transformarlo en negro. Creo que me tuve que valer de todo lo visual para darle emoción a mi personaje, no puedo revelar mucho, pero ella tiene que usar mucho su cuerpo. Me sentí un poco como un mimo, porque este papel tiene mucho que ver con el lenguaje corporal. Honestamente siento que Colleen, me ayudó mucho a entrar en la psicología del personaje.

¿Hubo alguna escena que te sorprendiera?

Creo que llegar al set y ver la escena donde los muertos y monstruos llegan a la sala de espera fue la que más me impactó. Fue un momento increíble para mi.

Bettlejuice, Beetlejuice se estrena en México el día de hoy (5 de septiembre 2024) y si eres una fan del universo de Tim Burton, no deberías perdértela.

