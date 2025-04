Kourtney Kardashian demuestra que no es ‘la menos interesante de ver’ con su escultural figura a los 46 años

Kourtney Kardashian llega a su cumpleaños número 46 demostrándole al mundo que no es ‘la menos interesante de ver’ con una silueta perfectamente torneada y deslumbrante, a pesar de la percepción de su hermana Kim.

Fue durante el episodio 1 de la temporada 15 de Keeping Up with the Kardashians, emitido en 2018 que Kim Kardashian se refirió a Kourtney como ‘La menos interesante de ver’ ya que, durante la planificación de la sesión de fotos para la tarjeta navideña familiar surgió una discusión entre las hermanas debido a conflictos de horario. Kourtney insistía en que sólo podía participar hasta las 4 p.m., lo que llevó a Kim a expresar su frustración diciendo: Ella es la menos emocionante de ver, así que puede quedarse fuera.

Este comentario generó una fuerte reacción de Kourtney, quien se sintió herida y expresó su deseo de priorizar a sus hijos sobre las actividades familiares públicas. Posteriormente, Kim Kardashian aclaró que su intención era señalar que Kourtney era la más aburrida, aunque reconoció que sus palabras fueron hirientes.

Este incidente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa, reflejando las tensiones familiares y las diferencias en prioridades entre las hermanas, sin embargo, hoy que Kourtney celebra su cumpleaños 46 nos demuestra que es una verdadera it-girl en toda la extensión de la palabra.

Aunque en repetidas ocasiones, Kourtney Kardashian ha protagonizado algunas escenas incómodas, en realidad ha aceptado padecer algunas crisis emocionales cuando se enfrenta a las cámaras. Tal fue el caso cuando, durante una entrevista en la televisión australiana, Kourtney fue criticada por su actitud distante y evasiva, especialmente cuando se le preguntó sobre temas delicados relacionados con su familia, lo cual la ha llevado a procurar mantener total control sobre imagen durante el reality show, lo cual ha generado comentarios negativos entre la audiencia al referir que es un personaje con el que es difícil conectar.