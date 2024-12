Este es el personaje que llevó a Lady Gaga a buscar ayuda psiquiátrica luego de interpretarlo...

Aunque originalmente la carrera de Lady Gaga nació en la música y rápidamente se posicionó como una legendaria estrella del pop, los misteriosos caminos de la vida la llevaron a dar vida a ciertos personajes en la pantalla grande, el más reciente fue Harley Quinn en el musical que se perfila como una de las favoritas en la categoría a Mejor sonido en la próxima ceremonia de los Óscar.

Controversial y polémica fue la interpretación del personaje de Lady Gaga, pues hay quienes aseguran que la segunda parte del Guasón 2: Folie à Deux donde Lady Gaga actúa junto a Joaquin Phoenix es una clara intención para posicionar a la cantante en el mundo cinematográfico y levantar la estatuilla, sin embargo, todo parece apuntar a que la película no le alcanzó para siquiera la nominación, cabe destacar que la lista oficial de nominaciones al Óscar 2025 se dará a conocer el próximo 17 de enero.

Patrizia Reggiani, el personaje de House of Gucci que llevó a Lady Gaga a la locura

En 2021 Lady Gaga le puso el rostro a Patrizia Reggiani, la protagonista de uno de los episodios más ocuros de la historia en la vida real. La cinta fue dirigida por Ridley Scott, basada en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, escrito por Sara Gay Forden que a su vez toma inspiración en la historia real del asesinato de Maurizio Gucci.

En 2021, Lady Gaga solicitó apoyo de una enfermera psiquiátrica durante el rodaje de House of Gucci Cortesía

La película pone como centro de la historia la vida personal del empresario italiano durante su ascenso como autoridad de la moda en los años 90’s y la disputa familiar que derivó en una irreconciliable enemistad de los Gucci, así como el asesinato de Maurizio Gucci dolosamente planeado por Patrizia Reggiani, quien fuera su esposa hasta 1994 y su cómplice, Giuseppina Auriemma encargada de contactar al sicario que disparó a Maurizio la mañana del 27 de marzo de 1995.

Fue este el personaje que puso en jacque la integridad de Lady Gaga, pues ella misma reconoce haber solicitado el apoyo de una enfermera psiquiátrica durante la filmación de la cinta que revela uno de los pasajes más turbios de la marca y la historia de la moda.

Tuve una enfermera psiquiátrica conmigo hacia el final del rodaje. Sentí que tenía que hacerlo. Sentí que era más seguro para mí Lady Gaga

Por el asesinato de Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani pasó 18 años en la cárcel Cortesía

La pasión con la que Lady Gaga ha interpretado a diversos personajes que tienen en común una psicopatía o desorden emocional ha puesto en juego su salud y bienestar integral por lo que la actriz asegura que ha rosado extremos peligrosos durante sus interpretaciones, particularmente en el de Patrizia Reggiani.