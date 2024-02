5 miniseries dignas de ver cada San Valentín

Empieza la semana de San Valentín, y con ella, la oportunidad de terminar una miniserie romántica —de esas que te hacen cuestionar por qué cierto tipo de amor no existe en la vida real. Ya sea que te gusten las historias de época, los dramas más dramáticos o un poco de acentos de romcom, tenemos las mejores opciones para ver en streaming acompañada de tu pareja o tu litro de helado (no es juicio).

Miniseries románticas para ver en San Valentín

1. La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton

Esta precuela del universo de ‘Los Bridgerton’ gira en torno a la subida al poder de la reina Carlota. La miniserie cuenta cómo el enlace de la joven monarca con el rey Jorge dio lugar tanto a una gran historia de amor como a un cambio social y creó el mundo de la alta sociedad heredado por los personajes de Los Bridgerton. • Netflix

2. Normal People

En la Irlanda moderna y rural, Connell (Paul Mescal) y Marianne (Daisy Edgar-Jones), en diferentes extremos de la escena social de la escuela, comienzan un intenso y secreto romance. Una serie que respeta la intimidad de la novela de Sally Rooney y, con toda sinceridad, te destrozará el alma. • Claro Video

3. One Day

Siempre el mismo día es la historia de Emma Morley (Ambika Mod) y Dexter Mayhew (Leo Woodall), que hablan por primera vez el 15 de julio de 1988, la noche de su graduación. A la mañana siguiente, cada uno se va por su lado, pero ¿dónde se encontrarán este mismo día tan normal al año siguiente? ¿Y el siguiente? ¿Y el resto de años por venir? En cada episodio, Dex y Em tienen un año más, y se ve cómo han crecido y cambiado, se han juntado y separado, están contentos o tristes. Siempre el mismo día es una historia de amor que dura décadas, basada en el bestseller mundial de David Nicholls. • Netflix

4. Modern Love

Una amistad improbable. Un amor perdido que resurge. Un matrimonio en su punto de inflexión. Una cita que podría no haber sido una cita. Una nueva familia no convencional. Estas son historias únicas sobre las alegrías y tribulaciones del amor, cada una inspirada en un ensayo personal de la querida columna del New York Times “Modern Love”. • Prime Video

5. Desde Cero

Amahle “Amy” Wheeler, una estudiante estadounidense que estudia en Italia, conoce y se enamora de Lino, un chef siciliano. Cuando Lino enfrenta problemas de salud y el futuro de la pareja se ve amenazado, las dos familias se unen. • Netflix