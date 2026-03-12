El desayuno californiano de Bella Hadid que te ayudará a empezar el día con energía

Una mesa al aire libre, vegetación alrededor y un plato que resume bien el estilo relajado de la costa oeste. En una historia reciente de Bella Hadid mostró un desayuno que podría pasar desapercibido a primera vista, pero que revela mucho sobre la forma en que la cultura californiana entiende la primera comida del día: práctico, sabroso y con ingredientes que aportan energía de forma saludable.

En el centro del plato hay un burrito tostado, cortado por la mitad para mostrar su interior. El relleno parece combinar huevo, aguacate, tocino y queso, una mezcla que aporta proteínas, grasas saludables y suficiente saciedad para comenzar la mañana sin sensación de pesadez. Al lado aparece una pequeña porción de salsa, probablemente para darle un toque extra de acidez o picante.

La bebida completa la escena: un matcha latte helado, servido en vaso transparente con hielo. La combinación no es casual. Este tipo de desayuno es prácticamente un emblema de cafeterías en Los Ángeles y otras ciudades de la costa oeste, donde los desayunos rápidos pero nutritivos se han vuelto parte de la rutina diaria.

Por qué esta combinación funciona tan bien por la mañana

Más allá de la estética que suele acompañar cualquier publicación de Bella Hadid, el equilibrio del plato tiene lógica nutricional. El huevo aporta proteína, mientras que el aguacate introduce grasas saludables que ayudan a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo. El tocino añade sabor y una pequeña cantidad de grasa que vuelve el conjunto más satisfactorio.

El resultado es un desayuno que evita picos bruscos de energía. En lugar de depender solo de carbohidratos rápidos, esta mezcla mantiene el cuerpo alimentado de forma más gradual.

El papel del matcha en la ecuación

El matcha latte helado se ha convertido en una alternativa popular al café en muchos cafés californianos. El matcha es un polvo fino de té verde que se mezcla con leche —a menudo vegetal— para crear una bebida cremosa y ligeramente dulce.

A diferencia del café, la cafeína del matcha suele percibirse como más suave. Muchas personas lo prefieren porque proporciona energía sin la sensación abrupta que a veces genera el espresso. También contiene antioxidantes y compuestos como la L-teanina, asociados con un estado de alerta más estable. Por eso aparece con frecuencia en desayunos que buscan un equilibrio entre energía y bienestar.

El desayuno californiano de Bella Hadid Instagram

Un desayuno que refleja el estilo californiano

La imagen que compartió Bella Hadid también resume una tendencia más amplia: los desayunos contemporáneos en ciudades como Los Ángeles se alejan de las fórmulas tradicionales y adoptan combinaciones rápidas, portátiles y nutritivas.

El breakfast burrito es un buen ejemplo. Combina ingredientes clásicos del desayuno dentro de una tortilla que puede comerse fácilmente mientras se camina o se toma café. No es casual que muchos cafés lo preparen a la plancha para darle una textura crujiente por fuera y suave por dentro.

Cuando se acompaña con matcha, el resultado es una mezcla que encaja bien con un estilo de vida activo: suficiente proteína, grasas saludables y una bebida que aporta energía sin resultar pesada.

Al final, el atractivo de este desayuno está en su simplicidad. No hay ingredientes extravagantes ni preparaciones complicadas, solo una combinación equilibrada que demuestra que empezar el día con buen sabor y energía no tiene por qué ser complicado.