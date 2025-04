Victoria Beckham celebra su cumpleaños sin su primogénito, Brooklyn

Los rumores sobre un posible distanciamiento en la familia Beckham no cesan, hace unos días David Beckham publicaba una foto familiar con sus hijos, excepto su primogénito, Brooklyn Beckham quien, de acuerdo con TMZ estaría procurando la distancia con su hermano Romeo y su nueva novia, Kim Turnbull debido a que entre Brooklyn y Kim hay un pasado en común.

El cumpleaños de Victoria sería una ocasión más en la que el primogénito de los Beckham y su esposa, Nicola Peltz Beckham, se ausentan de una reunión familiar por esta aparente disputa con Romeo.

La ex Spice Girl cumplió 51 años en una celebración de lujo sobre un yate acompañada de sus hijos Romeo y Harper; su esposo, David Beckham y sus mejores amigos, Isa Grutman y David Grutman. Aunque la reina del glam aseguró haber tenido el cumpleaños más especial, hubo dos notables ausencias que refuerzan los rumores de disputa en su familia: no asistieron Cruz, ni Brooklyn Beckham quien se ha ausentado ya en diversas reuniones familiares debido a un descontento con la nueva relación sentimental de Romeo con Kim Turnbull, la primera vez que no asistió a una reunión familiar fue en el desfile de moda de Victoria Beckham en marzo y posteriormente en la primera celebración del cumpleaños de David hace un par de semanas.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Victoria Beckham agradeció estar rodeada de su familia y amigos durante la celebración de su cumpleaños número 51 con un pastel relleno de fresa, una cena íntima sobre un yate y un brindis especial por el cariño que recibió durante su día especial.