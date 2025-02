Taylor Swift sabe cómo llevar al máximo su color personal: el rojo dragón que vistió en los Grammys 2025

Por sus características versátiles y sumamente simbólicas, el color rojo le va bien a todo el mundo, no importan las características físicas ni fenotípicas, el rojo es universal y resalta entre el resto de colores por ser sensual, empoderante y atrevido, eso lo sabe bien Taylor Swift, la mega estrella más exitosa del momento que anoche se explotó al máximo el beneficio que trae para sí este grandioso color.

Aunque no fue una buena noche para Taylor Swift debido a que la cantante no recibió ningún Grammy de los seis que tenía presupuestados por su disco ‘The Tortured poets department’, sí hubo algo en lo que acertó completamente: el look que eligió para la noche tuvo absolutamente todo qué ver durante la ceremonia.

Ya era un fenómeno de interés mundial la tonalidad del icónico labial que usa la rubia, miles de swifties alrededor de todo el mundo han buscado incansablemente el lipstick de su heroína, quien anoche dejó claro que su color personal definitivo es el rojo dragón.

Taylor Swift en los Grammys 2025

Con un precioso asimétrico en color rojo dragón firmado por Vivienne Westwood Couture, Taylor Swift demostró al mundo cuál es su color definitivo, esto muy seguramente se debe a que la mega estrella tiene un contraste frío en la piel y por eso le van bien diversas tonalidades de rojo, más aún cuando la tela de su look la hizo brillar por sus acabados en glitter.

Taylor Swift en los Grammys 2025 Getty images

Además, el mini vestido fruncido fue un claro guiño a su romance con Travis Kelce, recordemos que si alguien sabe mandar mensajes cifrados esa es Taylor Swift, ya que no sólo se trata de un tono rojizo muy cercano al de los Jefes de Kansas en vísperas del Super Bowl, donde muy probablemente su amado se consagre como tricampeón el próximo 9 de febrero, sino que el atrevido look también tenía un pequeño detalle que llamó la atención de la prensa: un pequeño rosario con la letra T sobre la abertura de la pierna que es claramente un mensaje de amor para Travis Kelce, quien por segundo año consecutivo no pudo acompañar a su amada novia a la ceremonia de los Grammys por su compromiso deportivo el próximo fin de semana.