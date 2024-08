Nicole Kidman y su hija adolescente presentan las mejores variaciones del buen vestir monocromático

Nicole Kidman ha estado disfrutando de los Juegos Olímpicos de París 2024 desde el día uno, pero no podía faltar la especial compañía de su familia: su esposo Keith Urban junto con sus dos hijas adolescentes, Faith y Sunday Rose, vistos desde las gradas mientras disfrutan de los emocionantes partidos. Aunque el deporte es el foco en estos días, las alfombras rojas no se hicieron esperar, y Kidman llegó al OMEGA House Paris para el evento Her Time en los Juegos Olímpicos, donde combinó un look monocromático en sintonía con su hija de 16 años y cautivaron por esta elegante elección de looks.

Así lucieron Nicole Kidman y su familia en los Juegos Olímpicos 2024

Además de ver al Team USA competir en los Olímpicos 2024, la actriz salió con uno de sus +1 más favoritos para disfrutar de algunas actividades no deportivas en París. Sunday Rose, de 16 años, estuvo en la alfombra roja con su mamá con un conjunto business attire de chaleco corto con pantalones anchos en un tejizo gris pardo, combinando con sandalias de tiras plateadas, joyería dorada y el propio reloj Omega Seamaster Aqua Terra Shades en oro completo de 18K Sedna.

Para Nicol, el estilista Jason Bolden eligió un conjunto de Maison Valentino de top efecto crop con manga corta y una falda recta en corte A color blanco brillante, que combinó con pumps color blanco y el reloj Omega De Ville Prestige en oro completo de 18K Sedna. La actriz galardonada con un Oscar es conocida por su excelencia en pantalla, ha sido embajadora de OMEGA desde 2005 y es una de las iconos de la marca con más tiempo de servicio, a menudo luciendo relojes vintage en la alfombra roja para destacar el legado de lujo de la marca. Después de explorar los espacios idílicos en OMEGA House Paris, comentó: “Siempre me ha encantado trabajar con OMEGA debido a la versatilidad de la marca. Ya sea en relojería femenina, los Juegos Olímpicos o James Bond. Es un placer estar aquí en París, experimentar el deporte y estar con la marca en una ocasión tan maravillosa”.

