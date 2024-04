Los easter eggs con los que Taylor Swift anuncia su regreso a la MET Gala 2024

La última vez que Taylor Swift pisó la red carpet de la MET Gala en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York fue en 2016 y después vivió su evento canónico junto a Joe Alwin…

Si alguna vez te has preguntado por qué la celebridad del momento no ha pisado la red carpet de la MET Gala desde 2016, estas son las posibles razones que podrían desvanecerse el próximo 6 de mayo con el regreso de la cantante al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La temática de la exposición más importante de moda y arte en 2016 fue Manus X Machina: Fashion in an Age of Technology y la de Pensilvania lució un sencillo, pero inolvidable vestido futurístico con acabados espejo autoría de Louis Vuitton, sin embargo y a pesar de lo exitoso que fue su look durante la gala, Taylor Swift tuvo dos grandes razones para decidir no volver a pisar la red carpet del evento:

Ese año inició una relación sentimental con el actor australiano, Joe Alwin, quien paradójicamente tiene fama de ser sumamente discreto y hermético con los detalles de su vida privada, además del hate que recibió después del incidente de la canción con Kanye West y Kim Kardashian lo que la orilló a retirarse por un año completo del ojo público, mismo que aprovechó para escribir poesía que más tarde convertiría en música.

Una vez superadas las dos razones que mantenían a Taylor Swift alejada de la MET Gala, todo parece apuntar a que este año al fin la veremos fresca, renovada y de la mano de Travis Kelce sobre la alfombra roja.

Señales de que Taylor Swift volverá a la MET Gala este año

Luego de 8 años alejada de la gala más importante de la moda mundial, Taylor Swift ha levantado sospechas de su regreso al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

El primero de ellos es que, a pesar de su apretada agenda gracias a The Eras Tour, Taylor Swift no tiene programada ninguna presentación para el 6 de mayo, primer lunes del mes, fecha en la que tradicionalmente se celebra la inauguración de la exposición en el MAM.

La teoría del regreso de Swift a la MET Gala 2024 se refuerza debido a que, con el lanzamiento de su nuevo disco The tortured poets department, Taylor Swift cierra definitivamente el capítulo con Joe Alwin, una de las razones por las que Swift lleva 8 años consecutivos ausente en la gala, sin mencionar que a Travis Kelce le viene perfectamente bien la caminata sobre la alfombra.

Taylor Swift en la MET Gala 2016 Getty images

Por último, vale la pena recordar que nada de lo que hace Taylor Swift es casualidad. Recientemente su estilista, Joseph Cassell, ha empezado a seguir el perfil oficial de Instagram de la MET Gala.