Doña Letizia y su look patriótico para apoyar al cine hecho en España

No hay nada más español que el rojo, color que ha elegido doña Letizia para empezar (y apoyar) la semana con un vestido de Carolina Herrera.

Letizia y su look español para apoyar al cine de su país

La Reina ha arrancado su agenda de mostrando su amor por el cine.

Además de quererlo, la monarca, lo ha apoyado con su presencia en el Auditorio ICEX de Madrid a las mesas redondas ‘Competitive Advantages of Filming in Spain’. Y para la ocasión ha elegido un look total y completamente ‘patriótico’.

Este encuentro tiene como objetivo «convertir a España en el principal ‘hub’ audiovisual de Europa mediante el impulso de la producción audiovisual nacional y la atracción de inversión y actividad económica, el refuerzo de las empresas del sector mejorando su competitividad a través de la digitalización y el apoyo del talento, reduciendo la brecha de género».

Según se pronuncian los expertos, no hay nada más español que el rojo; color que ha sido elegido por la Reina Letizia para este acto.

El diseño presenta manga corta, falda de vuelo, bolsillos incorporados y cierre en la parte delantera, el detalle más significativo de un vestido rojo que se unió a la colección de los muchos que ya posee la Reina en septiembre de 2019.

Desde que deslumbró en Dinamarca en 2004 en la boda de Federico y Mary, el rojo es un color especial para ella.

Doña Letizia estrenó el vestido en el palacio de Zarzuela para recibir a la selección española de basquetbol tras ganar el mundial (celebrado en China).

En septiembre de 2019 y unos años más tarde, en julio del año pasado, lo vimos en el palacio de El Pardo en la despedida al equipo olímpico, que se iba a las olimpiadas de Tokio.

En esas dos ocasiones optó por combinarlo con zapatos también rojos; esta vez, en cambio, ha preferido unos tacones nude de Prada, a los que también ha añadido una plataforma.

Los complementos de look fueron una bolsa en piel de serpiente, también de Carolina Herrera, y los aretes de tres hojas lapidadas realizadas en oro de 18 quilates.

Dos de las hojas son de oro blanco y la otra de oro amarillo y tienen un cierre de anzuelo en oro amarillo.

Su precio es de 239 euros.

