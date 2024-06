La centenaria tiara de Flor de Loto que Kate Middleton heredó de la Reina Madre

Cuando se trata de joyería histórica, la realeza británica tiene un catálogo deslumbrante. No es de sorprender que muchas de estas joyas pasan de generación en generación, por lo que hemos visto a varias royals portando distintas piezas que resplandecen por sí mismas, y Kate Middleton no ha sido la excepción. La princesa de Gales indudablemente han usado joyas sentimentales de su difunta suegra la princesa Diana, pero es imposible olvidar que alguna vez portó una tiara que lleva cien años con la royal family. La tiara Flor de Loto tiene su propia fascinante historia y seguramente será recordada por muchos, muchos años más. No te vayas sin leer sobre la tiara de Lady Di que la princesa Charlotte recibirá antes que Kate.

Kate Middleton y la hermosa tiara Flor de Loto

La tiara Flor de Loto, considerada “una joya preciosa e histórica que simboliza la elegancia y la tradición de la realeza británica”, fue creada por la casa de Garrard en 1923 para la reina Madre (Isabel Bowes-Lyon, la madre de la reina Isabel II) durante sus primeros años de matrimonio con el rey Jorge VI. Pero esta pieza no nació siendo una tiara, sino un collar de diamantes y perlas.

Seis meses después de recibir el collar, Isabel pidió que se desmantelara y que con las piezas se hiciera una tiara. Para el diseño se inspiraron en la iconografía egipcia. ¿Por qué en la iconografía egipcia? De acuerdo con la casa joyera, en los años veinte hubo un gran interés por los sitios históricos de Egipto cuando en 1922 se abrió la tumba de Tutankamón y allí encontraron una flor de loto, “el símbolo egipcio antiguo de renacimiento y renovación”.

Claire Scott, la directora de diseño y desarrollo de Garrard, explica hoy en día que la reina Madre “la llevaba sobre la frente, como era la moda en las décadas de 1920 y 1930, o en la parte superior de la cabeza con el cabello recogido o suelto. Es una pieza que se ha adaptado fácilmente a los estilos cambiantes de todas las mujeres reales durante los últimos 100 años”.

La princesa Margarita fue la segunda royal en poseer la tiara Flor de Loto. Era 1959 en celebración de su matrimonio con Antony Armstrong-Jones; la casa menciona que Margarita la usó desde 1960 y hasta 1990, cuando se la prestó a su nuera Serena Stanhope para su matrimonio con el Vizconde Linley (el hijo de la princesa Margarita).

La Princesa Alexandra, luciendo la Tiara Ogilvy, y la Princesa Margarita, Condesa de Snowdon (1930-2002), que lleva la Tiara Flor de Loto, sentadas detrás de sus pares mientras asisten a la Apertura Estatal del Parlamento, en la Cámara de los Lores, en Londres, Inglaterra, el 2 de julio de 1970. getty images

LORD Y LADY LINLEY SALEN DE ST. MARGARET’S, WESTMINSTER, DESPUÉS DE SU BODA. getty images

Pasaron diez años hasta que la tiara Flor de Loto volviera a ver la luz cuando Kate Middleton la usó durante la cena de gala con el presidente de China en 2015. La usó nuevamente en 2022 para una recepción diplomática.