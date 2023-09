Jordan Firstman, el “influencer” que (al fin) está haciendo lo que siempre quiso hacer

En entrevista con Harper’s Bazaar en Español, Jordan Firstman habla sobre la fama, ser un exhibicionista y su rol en la película ‘Rotting in the Sun’.

Mayo de 2020. El teléfono de Jordan Firstman no deja de sonar. El actor y guionista televisivo, que había lidiado con los primeros meses del confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 haciendo sketches cortos para Instagram, “rompió el internet” con un curioso personaje: el publicista del pan de plátano. En un solo día, la cuenta de Firstman aumentó en más de 250 mil seguidores, gracias al impulso que figuras como Ariana Grande, Katy Perry y Chrissy Teigen le dieron a su publicación. De la noche a la mañana, su rostro era visto por cientos de miles, quizá millones.

“250 mil seguidores por un video que odio”, dice desde un cuarto de hotel en Berlín a Harper’s Bazaar en Español. Jordan habla con honestidad, algo atípico para la mayoría de las figuras que se hicieron famosas por hacer contenido para redes sociales. “Si yo no tuviera que hacer nunca más un video para Instagram, sería muy feliz. Puedo decir con confianza que que recibo cero satisfacción de hacer eso”. Las palabras de Firstman parecen fundirse por un momento con uno de sus diálogos de la película Rotting in the Sun, dirigida por el cineasta chileno Sebastián Silva.

En el filme, el influencer de los más de 800 mil seguidores en Instagram, interpreta a una versión ficticia de sí mismo. El Jordan Firstman de la pantalla no es tan diferente a él, pero tampoco es tan parecido. En algún momento, después de sufrir una decepción y encontrarse metido en una situación oscura, Jordan explota contra sus seguidores. La escena es una catársis para el personaje. Mientras que para su intérprete, el momento sirve para expresar algo que llevaba mucho tiempo sintiendo. El Jordan Firstman de afuera de la pantalla al fin está haciendo lo que siempre había querido hacer.

Del riesgo de ponerse en la línea... y ser un exhibicionista

Para llegar a esa escena, sin embargo, tanto el influencer ficticio como los demás personajes que lo rodean tuvieron que atravesar por muchas cosas. La película, presentada en el Festival de Sundance y disponible en la plataforma de streaming Mubi, sigue la historia de un artista con tendencias suicidas que decide realizar un último viaje a Zicatela antes de acabar con su vida. Sin embargo, sus intenciones cambian de dirección después de casi morir ahogado mientras intenta rescatar a uno de los descuidados hombres reunidos para pasar un rato sin restricciones en las playas oaxaqueñas: el influencer Jordan Firstman. Lo que sucede después de aquella secuencia desata una deliciosa comedia negra que lleva al espectador del desenfreno a la tensión.

Catalina Saavedra y Jordan Firstman en una escena de ‘Rotting in the Sun’ Mubi

Pese a que ya contaba con experiencia en la actuación en cortometrajes y episodios para televisión, para Firstman la experiencia de interpretar una versión ficticia de sí mismo no fue sencilla, especialmente al poner sobre la línea todo lo que había construido con su personaje en internet.

“Hacer cosas como esas, me hacían preguntarme si estaba arruinando todo lo que había construido por mí mismo para mí mismo al mostrar esa parte que es real para mí, pues esas escenas vienen de lugares que le conté a Sebastián sobre mis redes sociales”, cuenta. “Pero también, un montón de personas han visto esta película y creen que así soy yo. Hay ciertos paralelos y rasgos de personalidad que son una versión muy oscura de mí”.

“Creo que el personaje carece de la autoconciencia que sí tengo en la vida real. Pero es una mezcla tramposa. Me veo y creo que el personaje tiene un buen corazón. Creo que es narcisista y molesto, pero también respeto muchas cosas de él. Me gusta que quiera traer una vibra positiva a este mundo; me gusta que él intente conseguir lo que quiere... Tiene una propensión a la empatía que los otros personajes no tienen. Muchas veces me descubro defendiéndolo porque todos lo quieren señalar como un influencer molesto y creo que hay algo más profundo en él”.

Jordan Firstman en una escena de la película Rotting in the Sun Mubi

Una de esas ocasiones en las que Jordan defiende a su personaje es cuando el exhibicionismo emocional necesario para interpretar un rol como el suyo es superado por el exhibicionismo visual. Desde sus primeras proyecciones, Rotting in the Sun ha sorprendido a los espectadores con una serie de secuencias donde el pudor se queda en la puerta. Firstman, que se autodescribe como “una persona sexualmente positiva y un poco exhibicionista”, no solo asegura haberse sentido cómodo mientras filmaba desnudo, sino que espera que quienes disfruten la película no se queden solo con aquellas escenas: “Nadie se ha acercado después de ver la película a hablarme sobre el sexo. Creo que la experiencia es mucho más profunda y la gente se queda con tanto más allá de eso”.

“Este es el trabajo que siempre he querido hacer”

Tras alcanzar el estatus de influencer, Jordan Firstman no ha hecho más que desarrollarse en lo que siempre le ha interesado. Paralelo a su trabajo como escritor televisivo, el neoyorquino debutó como conductor del desfile de modas de Thom Browne, se convirtió en un invitado frecuente en alfombras rojas y pasarelas –donde siempre logra lucirse como pocos–, aumentó sus créditos como actor incluyendo un rol en una serie de Marvel y continúa produciendo proyectos que le apasionan. Rotting in the Sun es uno de ellos. Por desgracia, parece que la atención de sus seguidores no está en eso, sino en aquellos sketches que lo hicieron famoso.

Jordan Firstman y Robert Pattinson, productor ejecutivo de Rotting in the Sun, en un evento de la película Getty Images

“Es una cosa complicada. He estado subiendo cosas sobre la película por mucho tiempo y cada vez que lo hago recibo comentarios como ‘haz impresiones’ o ‘cuenta secretos’. A muchos no les importa. Es un poco desalentador ver que mis seguidores para los que trabajé mucho en obtener y mantener, a los que le he dado mucho, no verían una película mía. Muchos lo harán, porque creo que a muchos les interesan mis otras aventuras artísticas, pero a muchos otros no”, confiesa.

Por suerte, esto no desalienta a Jordan. “Este es el trabajo que siempre he querido hacer. Si ves mi cortos y mis trabajos de guion para televisión, estos están cercanos a Rotting in the Sun que a mi cuenta de Instagram. Estoy regresando a lo que quiero hacer. Si obtengo una nueva audiencia o si la que tengo se moverá conmigo aún está por verse”.