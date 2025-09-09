Suscríbete
Harper Beckham, a los 14 años, estrena el vestido palabra de honor favorito de su madre

Harper Beckham es desde ya, una de nuestras it girls favoritas con un gesto que refleja el legado de estilo de su madre Victoria, la menor marca el inicio de su propio camino en la moda

September 09, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer - Day Six

Arnold Jerocki/Getty Images

Con apenas 14 años, Harper Beckham ha dado un paso hacia el estilo heredado de su madre, Victoria Beckham, al elegir un vestido palabra de honor durante la celebración del cumpleaños 20 de su hermano, Romeo Beckham, cabe destacar que ni Brooklyn, ni su esposa, Nicola Peltz, estuvieron presentes en el festejo, lo que refuerza los rumores de una contundente ruptura dentro del clan británico.

La elección de Harper Beckham no se trata de una coincidencia, sino de un legado de estilo con un vestido negro de escote recto, hombros al descubierto y detalles de encaje ha sido uno de los sellos más recurrentes en los looks de la diseñadora británica desde su época como icono pop hasta hoy, convertida en referente absoluto de elegancia minimalista.

Una prenda que simboliza continuidad generacional

Aunque sus hermanos, Cruz y Romeo se decantaron por looks casuales en tallas oversize, la decisión de Harper Beckham no pasa desapercibida porque habla de herencia estética, en la foto posteada por Romeo se pueden observar las tendencias a las que son afines los herederos de la diseñadora y el astro del futbol, pues mientras los varones optaron por looks relajados, la menor y sus padres prefirieron looks más elaborados. Lo anterior comprueba que generalmente los hijos de las celebridades suelen experimentar estilos radicalmente distintos, sin embargo, la menor del clan Beckham encuentra inspiración directa en su madre.

El vestido palabra de honor no solo la sitúa en la conversación fashion de su generación, sino que también refuerza el legado de Victoria Beckham, quien ha defendido durante años esta silueta como emblema de sofisticación.

Captura de pantalla 2025-09-09 104407 (1).png

Palabra de honor: el escote eterno de Victoria y Harper

Getty images

El contexto familiar de los Beckham

La escena compartida en Instagram se enmarca dentro de un momento íntimo y familiar: la fotografía muestra a Harper posando junto a sus padres y hermanos, confirmando que incluso en eventos privados la moda funciona como una declaración de identidad. Mientras Victoria apuesta por un conjunto negro de transparencias, Harper se convierte en un reflejo estilizado de ella, con un vestido negro ajustado que subraya su madurez incipiente sin perder frescura juvenil, pero el gran ausente sigue siendo el primogénito, Brookyn Beckham.

SaveInsta.to_540376820_18364585924154646_4531331668380967966_n.jpg

Los Beckham celebran el cumpleaños 20 de Romeo sin Brooklyn Beckham

Instagram

Palabra de honor: el escote eterno

El escote palabra de honor tiene una larga tradición en la historia de la moda. Su poder radica en la capacidad de equilibrar sensualidad y sobriedad, dejando al descubierto hombros y clavículas sin necesidad de excesos. En la estética de Victoria Beckham, este corte ha sido fundamental, ya la hemos visto en galas internacionales, en colecciones de su propia firma e incluso como elección recurrente en alfombras rojas donde el minimalismo y la fuerza visual se conjugan.

Que Harper lo lleve ahora no es fortuito. Este gesto muestra cómo una prenda puede trascender generaciones sin perder vigencia, adaptándose a nuevas lecturas de feminidad y juventud.

Harper Beckham Victoria Beckham David Beckham
Eurídice Aiymet Garavito García
