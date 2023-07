Gigi Hadid en un vestido Miu Miu de tirantes con mocasines y calcetas —we love it

Las reglas en la moda dejaron de aplicar hace mucho —a nadie le importa que lleves lentejuelas a un desayuno, Karen, ya basta con las limitaciones—. Por eso Gigi Hadid se sumó a una combinación muy particular para verano, pero que definitivamente se volvió una de nuestras favoritas: summer dress de tirantes con mocasines y calcetas semilargas. La combinación del estilo-colegio con salvavidas que no sabíamos que necesitábamos. Y así lo puedes replicar.

Gigi Hadid en un Miu Miu de verano con mocasines y calcetas

Calcetas blancas y mocasines negros con un vestido de verano Miu Miu fue la arriesgada apuesta de Gigi Hadid para disfrutar del Summer Club de la marca, mismo que tomó lugar el pasado 26 de julio en el The Malibu Pier en California. Durante un solo día, Miu Miu rindió homenaje a la ciudad de playa por excelencia y la ubicación histórica a través de actividades de bienestar, comida y bebidas a medida, y el show de Georgia Gets By. Los asistentes incluyeron a Halle Bailey, Eva Randerson, Joey King, Taylor Zakhar Perez, Lili Reinhart y más celebs.

Con la sensación veraniega en el aire y un derroche de estilo muy bien articulado, todos los asistentes hicieron una gala de lo que podría perdurar hasta el verano 2024 —y sí, los mocasines con calcetas blancas serán un must. Lo vimos en el street style de las pasarelas pasadas, pero reafirmaron su versatilidad en esta fiesta al combinarse con mini faldas, mini shorts y vestidos cortos. Ahora lo sabes, las calcetas —largas o de encaje— no deben guardarse para la temporada de calor, sino todo lo contrario. Aquí te dejamos con el resto de looks del Miu Miu Summer Club para que lo tomes de inspiración en tu próximo conjunto playero.

