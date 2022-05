Para celebrar este 10 de mayo, recordamos a 7 celebridades que tienen mamás famosas

¡Feliz Día de las Madres a nuestras estrellas favoritas que fueron dotadas con el estrellato genético transmitido por sus famosas mamás!

7 celebridades y sus famosas mamás

¿Conoces a las mamás de tus celebridades favoritas?

Dakota Johnson y Melanie Griffith

Dakota Johnson es hija de la actriz y productora de cine estadounidense Melanie Griffith, quien es hija de la famosa actriz y ex modelo Tippi Herden. Aunque hoy en día, Johnson es la única involucrada directamente en la industria del cine, Griffith y Hedren protagonizaron películas clásicas como Working Girl (1988) y The Birds (1963).

Gwyneth Paltrow y Blythe Danner

Gwyneth Paltrow es una de las caras más talentosas de Hollywood, su trabajo abarca desde películas de comedia hasta películas de acción de superhéroes como Iron Man y clásicos como Shakespeare in Love.

Su madre es la actriz Blythe Danner, que todavía está activa en la industria con su último papel en la película Strange But True.

Rashida Jones y Peggy Lipton

Rashida Jones es conocida por su papel en la comedia Parks and Recreation. Su madre saltó al estrellato en el programa policial de los años 60 The Mod Squad.

Maude Apatow y Leslie Mann

La joven actriz de Euphoria es hija del cineasta Judd Apatow, pero también es descendiente de la actriz Leslie Mann.

Maya Hawke y Uma Thurman

La hija mayor de la actriz Uma Thurman, Maya Hawke, está haciéndose un lugar en Hollywood. La joven ha aparecido en Stranger Things y la película Once Upon a Time in Hollywood.

Riley Keough and Lisa Marie Presley

El talento corre en la familia de Riley Keough.

La actriz, conocida por su trabajo en películas independientes, es hija de los músicos Lisa Marie Presley y Danny Keough, y nieta de la actriz Priscilla Presley y el ícono de la música Elvis Presley.

Margaret Qualley y Andie MacDowell

Andie MacDowell es actriz y modelo. Su hija, Margaret Qualley, está siguiendo sus pasos.

Feliz día a estas 7 celebridades (a las que son madres) y sus famosas mamás.

