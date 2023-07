Este es el único desfile de modas al que asistió la reina Isabel II

Quizá el protocolo de la realeza indica que ninguna royal debe quitarse el abrigo en público, pero eso no es impedimento para disfrutar de la moda a su manera. La reina Isabel II fue un ícono y permanece en la memoria colectiva por aquellos trajes con saco y falda acompañados de un collar de una hilera de perlas y los icónicos broches en su ropa. Pero con todo esto, sorpresivamente en vida solamente asistió a un desfile de modas —y no porque no quisiera, simplemente no era una de las labores de la monarca, a diferencia de las royals sin demasiadas responsabilidades como Carlota Casiraghi u Olimpia de Grecia, que se volvieron musas para las casas de moda—.

getty

getty

La reina Isabel II en el show de Richard Quinn

El momento más fashion de la reina Isabel II cuando apareció en la Semana de la Moda de Londres en 2018; su majestad se sentó en primera fila y al lado de ella estaba Anna Wintour durante el desfile SS18 de Richard Quinn. Fue la primera aparición de la monarca en un evento de moda, y la razón de su presencia abarcó darle al diseñador emergente —en aquel entonces— el Premio Inaugural Reina Isabel II de Diseño Británico para reconocer su talento y originalidad. Para ocasión, la monarca escogió un vestido de tweed azul cielo de Angela Kelly adornado con diminutos cristales Swarovski.

“Es un gran placer estar hoy aquí en la Semana de la Moda de Londres. Desde el tweed de las Hébridas hasta el encaje de Nottingham y, por supuesto, Carnaby Street, nuestra industria de la moda ha sido reconocida por su excelente artesanía durante muchos años, y continúa produciendo textiles de clase mundial y diseños prácticos de vanguardia”.

“Como tributo a la industria y como mi legado a todos aquellos que han contribuido a la moda británica, me gustaría presentar este premio para nuevos talentos jóvenes”, sentenció la monarca. reina isabel ii

getty

Años después, Sara Blonstein, fundadora de Blonstein Productions —productores de ese show de Quinn— otorgó una entrevista para contar lo adrenalítico que fue ese día, comenzando por el hecho de que todos debían firmar un acuerdo de confidencialidad tan solo horas antes de que su majestad llegara al lugar. “Las 600 personas ahí y todo el crew estaba... wow, se volvieron locos. Ella [la reina] vio el show, lo amó, le encantó. Después dio un breve discurso y dijo, ‘recuerdo la moda de Carnaby Street’, fue tan dulce”, afirmó Sara.

Por su lado, Richard Quinn aún recuerda con gran cariño a la fallecida monarca y en redes sociales ha hecho hincapié a este recuerdo. “Es un verdadero honor recibir el premio por British Design. Aquí estoy reviviendo una memoria de la reina asistiendo a nuestro primer show en 2018", puso en Instagram.