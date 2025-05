Este es el motivo por el que Blake Lively y Ryan Reynolds no asistirán a la MET Gala 2025

Se acerca la noche más esperada del año en la industria de la moda y el entretenimiento, donde en cada edición nos llevamos gratas sorpresas en torno a los diseños que las celebridades lucen en la alfombra roja, y otras sorpresas que levantan rumores y especulaciones como lo hace año con año la evidente ausencia de Taylor Swift desde que asistió por última ocasión en 2016 donde conoció a su exnovio, el actor Joe Alwyn.

Por tercer año consecutivo, Blake Lively y Ryan Reynolds ausentes en la MET Gala

La última vez que vimos a Blake Lively y Ryan Reynolds en la MET Gala fue en 2022, como coanfitriones del evento. En esa ocasión deslumbraron con atuendos que capturaron la esencia del tema In America: An Anthology of Fashion, centrado en la Edad Dorada estadounidense.

El motivo por el que este año Blake Lively y Ryan Reynolds han decidido ausentarse, aparentemente, no tiene nada qué ver con los conflictos legales que han empapado su relación luego del rodaje de la película Romper el círculo que protagonizó junto a Justin Baldoni.

De acuerdo con el sitio TMZ, la pareja ha decidido desde marzo NO asistir a la MET Gala 2025 debido a una fuerte agenda de trabajo por el estreno de Otro pequeño favor que los llevó por una gira internacional que los ha mantenido fuera de casa y alejados de sus hijos.

¿Será que este año Blake Lively y Ryan Reynolds decidan romper la racha de último momento y aparecerse estilosos y elegantes a la red carpet? Eso lo averiguaremos el próximo lunes 5 de mayo.