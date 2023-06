Esta es la fortuna de Natalie Portman —basada en joyas, películas y propiedades

Si de mujeres multifacéticas se trata, sabemos que Natalie Portman lidera este listado. A sus 42 años no solo ha consolidado una de las carreras más prolíficas de Hollywood, sino que es una picuda business woman, madre y acreedora de una envidiable fortuna.

¿Cuánto dinero tiene Natalie Portman?

Digamos que le puedes pedir unos milloncitos y no le molestaría; la fortuna de Natalie Portman es de $90 millones de dólares —su salario anual es al menos de $3 millones de dólares.

Para sorpresa de nadie, el primer vehículo de su gran fortuna es el cine. Sus hits han sido The Professional (1994), Star Wars: Episode I (1999), Black Swan (2010) y Thor (2022), por mencionar algunos.

Aunque es una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, ha vivido en carne propia la brecha salarial. Así lo platicó en 2017 respecto a la romcom No Strings Attached que hizo con Ashton Kutcher: “yo sabía [que él recibía más]. Mi cuota era de las más altas que me pagaban. Pero la suya era tes veces mayor que la mía. No me molestó como pensé, pues al final nos pagaron mucho dinero, es difícil quejarse, pero la discrepancia es una locura”.

Por Black Swan obtuvo un estimado de $1 millón de dólares más un porcentaje del beneficio de taquilla (considerando que la película obtuvo una ganancia de $319 millones de dólares); con Thor ganó $5 millones de dólares, y en V de Vendetta $2 millones y la película generó $132 millones.

Además recibe al menos $10 millones USD al año por un contrato con Dior —imposible olvidarse de todos los anuncios del perfume Miss Dior que ha protagonizado.

Las lujosas joyas de Natalie Portman

Natalie sabe robar cámara en las alformbras rojas, y más allá de ser por su elección de estilo, es por la joyería que porta. Como un collar Harry Winston valuado en $1 millón de dólares a los premios Oscar del 2012; también la hemos visto con una pulsera Cartier de $250 mil dólares, y un par de aretes de Van Cleef & Arpels de $100 mil dólares.

Natalie Portman en Christian Dior

Oscar 2012 pic.twitter.com/Sq2pOjZyOZ — Miguel Ángel 🏳️‍🌈 (@Miki_Trent) March 27, 2022

Las propiedades de Natalie Portman

De acuerdo con Celebrity Net Worth, en 2008 Portman puso a la venta su departamento de Nueva York por $6.65 millones USD; al año siguiente compró una propiedad en Los Ángeles por $3.25 millones USD, y en 2017 pagó $6.5 millones USD por una casa vacacional en Montecito, California, hogar de los duques de Sussex, que luego vendió por $8 millones USD.