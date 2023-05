Perfumes 2023: las recomendaciones de Harper’s Bazaar en Español

Chanel, Dior, Giorgio Armani y Versace son algunas de las casas que presentan los perfumes indispenables de este 2023.

Fragancias irresistibles y extraordinarias para los días soleados y las noches de verano. Aromas exquisitos para acompañar los mejores momentos de su vida. Estos son los perfumes que no deben faltar en tu tocador este 2023.

Tipsy Atmosphere

Con notas de vainilla, grosellas o pachulí, estas fragancias representan lo mejor de la alta perfumería y de un asombroso trabajo artesanal.

Tipsy Atmosphere

Red, Red Wine

Notas principales : Rosa de mayo de Damasco y de Bulgaria; grosella, bergamota, jazmín y almizcle.

1. Sí Passione Eclat de Parfum, de Giorgio Armani.

2. Flower by Kenzo, de Kenzo.

3. Spell on You, de Louis Vuitton x Yayoi Kuzama.

4. The Only One, de Dolce&Gabbana.

5. Fiori d’Amore, de Bvlgari.

6. Legend Red, de Montblanc.

7. Paperwork Solution No.3, de Off-White.

8. Eros Flame, de Versace.

9. Love Choppard, de Choppard.

Primary Aromas

Perfumes de alta sofisticación que van desde los cítricos hasta los especiados. Fragancias perfectas para que se conviertan en buenos recuerdos.

Primary Aromas

Rosé & Champgane

Notas principales : Pera, iris, cedro de Virginia, naranja, nardos, flor de azahar, sándalo y vainilla.

1. Eros Pour Femme, de Versace.

2. Irresistible, de Givenchy.

3. Paris-Paris, de Chanel.

4. Colonia, de Aqua di Parma.

5. Twilly d’Hermès, de Hermès.

6. Izia, de Sisley.

7. My Way, de Giorgio Armani.

8. Alibi, de Oscar de la Renta.

Summer Blends

Las frutas y las flores se mezclan para crear los más fascinantes aromas para acompañarte a escribir historias durante esta temporada.

Summer Blends

Cheers with Chardonay

Notas principales : Tangerina, tabaco, vainilla, ámbar, neroli, flor de azahar del naranjo, lirio, jazmín y chabacano.

1. L’Eau Rêvée d’Aria, de Sisley.

2. My Happy, de Clinique.

3. Acqua di Gioia, de Giorgio Armani.

4. Tobacolor La Collection Privée, de Christian Dior.

5. Good Fortune, de Viktor & Rolf.

6. Paradoxe, de Prada.

7. Miss Dior, de Christian Dior.

8. H24, de Hermès.

9. Gucci Flora Gorgeous Jasmine, de Gucci.

¿Qué perfumes te acompañarán el resto de 2023?